Je crois qu’il représente un danger pour le public , affirme Kelly-Anne Goode.

Garmen Davison Smith a obtenu six permissions, qu’il pourra écouler au cours de la prochaine année et demie.

Il avait été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant sept ans pour le meurtre de Kenneth James Purcell, 62 ans, dans son taxi à Dartmouth. Il n’avait pas encore 18 ans au moment du crime, mais avait reçu une peine d’adulte pour meurtre au deuxième degré, un an et demi plus tard.

Les permissions permettent à Smith de quitter la prison pour 72 heures à la fois, sans escorte. Ces permissions de sortie ont notamment pour but de préparer les détenus à leur réintégration dans la société.

Un meurtre sous l'influence de drogues et d'alcool

Lorsqu’il lui a accordé ces permissions, le mois dernier, le Service correctionnel du Canada a relevé le fait que le détenu était sous l’influence de drogues et de l’alcool lorsqu’une querelle avait éclaté entre sa victime et lui au sujet du prix de la course en taxi. Il avait alors poignardé le chauffeur plusieurs fois.

C’était la deuxième fois qu’il poignardait un chauffeur de taxi. Il avait écopé d’une peine pour adolescents, lorsqu’il avait 14 ans, après une première agression. Le chauffeur dans ce cas-là avait survécu.

Selon Mme Goode, il est trop tôt pour le laisser sortir de prison. Si vous poignardez un homme 19 fois dans le dos et 2 fois à la tête, je doute que 10 années de prison soient suffisantes pour vous libérer de toute la colère et la haine qui vous habitent , dit-elle.

Elle aurait souhaité qu’il purge 25 ans de prison avant d’obtenir des permissions de sortie.

Un bon comportement en prison

La Commission des libérations conditionnelles a toutefois conclu, lorsqu’elle s’est penchée sur son cas, que les années en prison de Smith s’étaient écoulées jusqu’ici sans incident notable, si ce n’est que l’an dernier. Il avait fait montre d’un comportement menaçant qui avait entraîné son transfert à un pénitencier où le niveau de sécurité était plus élevé.

Son comportement s’était ensuite amélioré, avait remarqué la commission, et des tests avaient démontré qu’il ne faisait plus usage de drogues. La commission avait noté précédemment qu’il avait commencé à abuser de drogues et d’alcool comme échappatoire en grandissait dans un milieu familial rigide, où les punitions étaient fréquentes.

Pour Kelly-Anne Goode, les années qui se sont écoulées depuis le meurtre de son compagnon de vie n’ont pas effacé la douleur qu’elle ressent et qui devient plus vive à l’approche des Fêtes.