C'est la même chose du côté de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs.

Toutefois, la CSRS tient à rappeler « que plusieurs personnes participent à l’analyse et à la prise de décision, considérant notre vaste territoire et ses particularités urbaines et rurales, il est possible que la décision ne reflète pas votre réalité. Malgré la décision de la CSRS de maintenir ses services, il est toujours du devoir et de la responsabilité du parent de juger de la sécurité de son enfant ».

Déjà, vers 4 h les employés des travaux publics de Sherbrooke ont commencé à repousser la neige le long des trottoirs sur les artères principales.

Entre 15 et 25 cm sont attendus selon Environnement Canada. Les quantités les plus importantes tomberont le long des Appalaches.

« Nous avions une équipe de relève de prête à 3 h 30 et les chenillettes seront à l'oeuvre à 4 h 30. Nous allons commencer par dégager les artères principales, puis les collectrices pour terminer avec le réseau résidentielles », explique la directrice du Service d'entretien et de la voirie à la ville de Sherbrooke, Guylaine Boutin.

Au plus fort de la bordée, c'est une cinquantaine de machineries qui devraient être à l'oeuvre.

C'est la deuxième bordée de neige qui tombe sur l'Estrie en quelques jours. Mardi, près de 15 cm de neige sont tombés.

Partez tôt

Comme ce ne sont pas encore tous les automobilistes qui ont posé leurs pneus d’hiver et adopté leurs habitudes aux conditions hivernales, la première chute de neige de la saison apporte souvent son lot de collisions, d’accrochages et de sorties de route. L’heure de pointe de vendredi matin risque donc d’être difficile.

« Soyez prêt à composer avec des conditions routières changeantes qui se détériorent rapidement », avertit Environnement Canada.