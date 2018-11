Les 5500 syndiqués qui sont sans contrat de travail depuis plus d'un an et demi lancent un coup de semonce à la direction de la SAQ à l’approche de la période des Fêtes alors que les négociations sont toujours dans l’impasse en vue du renouvellement de leur convention collective.

Toutes les succursales de la SAQ seront donc fermées ce week-end.

La SAQ prévoit tout de même maintenir ouvertes certaines succursales grâce au personnel cadre. La présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches, Ann Gingras, prévient les clients qu'ils devront franchir des lignes de piquetage.

« Advenant le cas où des magasins ouvrent en raison du personnel cadre, les lignes de piquetage vont se dresser devant ces magasins-là », affirme-t-elle.

Les syndiqués, qui ont tenu six jours de grève depuis le mois de juin, se sont dotés d’une banque de 18 jours de grève à exercer au moment jugé opportun.

Les employés réclament de meilleurs salaires et de meilleures conditions relativement à la conciliation travail-famille.

La convention collective des employés de la SAQ est échue depuis le 31 mars 2017.