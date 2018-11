Au Nouveau-Brunswick, toutes les écoles du District scolaire francophone Sud et des Districts scolaires anglophones Nord et Sud sont fermées, ainsi que plusieurs écoles du District scolaire anglophone Ouest.

En Nouvelle-Écosse, le Conseil scolaire acadien provincial annonce les fermeture suivantes: École Rose-des-Vents, Centre scolaire de la Rive-Sud et École acadienne de Truro. De plus, les écoles Beau-Port et de Pomquet fermeront à 11 h 30.

La neige doit commencer à tomber sur les régions de l’ouest en matinée et se propager sur le reste des Maritimes durant la journée, selon Environnement Canada.

Le Nouveau-Brunswick devrait recevoir de 15 à 20 cm de neige, peut-être même jusqu’à 25 cm de neige dans les régions du centre.

À l’Île-du-Prince-Édouard, il pourrait tomber jusqu’à 15 cm de neige. Des vents à 80 km/h durant l’après-midi et la soirée risquent de causer de la poudrerie.

De 15 à 20 cm de neige sont aussi prévus en Nouvelle-Écosse, ainsi que des vents à 80 km/h et de la poudrerie. Les rafales sur la côte sud pourraient atteindre 100 km/h.