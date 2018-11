Sur les 2000 membres que compte l'association, 200 étudiants se sont présentés à l'assemblée générale. 88 % se sont montrés favorables à la grève qui aura lieu la semaine prochaine, du 19 au 23 novembre.

C’est dans l’objectif d’une escalade des moyens de pression qui ont commencé il y a très longtemps […] la session passée on a fait trois journées de grève ponctuelle au courant de la session et finalement semble-t-il que ça n’a pas été entendu, donc on y va avec une semaine pour poursuivre cette escalade , a expliqué la responsable à la coordination de l'AGEFLESH, Érika Faucher.

Une assemblée a aussi eu lieu jeudi après-midi au Cégep de Sherbrooke. Les étudiants devaient se prononcer sur une proposition de grève de cinq jours pour demander des stages rémunérés pour tous. Le vote de grève a cependant été rejeté par la majorité des quelque 1000 étudiants présents.