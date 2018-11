Les travaux de construction, dont le coût s’élève à 8,8 millions de dollars, devraient se poursuivre pendant 9 à 12 mois. Le Grand Hall du musée sera fermé au public pendant cette période.

Les visiteurs du musée pourront tout de même admirer les mâts totémiques au cours des prochains mois. Ceux-ci seront exposés à l’horizontale dans la galerie O’Brian, où ils seront restaurés.

Plusieurs totems du Grand Hall y sont installés depuis l'ouverture du musée, en 1976. Photo : Radio-Canada/Alexandre Lamic

Plusieurs de ces sculptures sont déplacées pour la première fois en plus de 40 ans.

Pour souligner le début de ce projet important pour la préservation des collections du Musée d’anthropologie, une exposition explorant les liens entre les connaissances scientifiques sur les tremblements de terre et le savoir autochtone sera présentée. Intitulée Shake Up, celle-ci débutera le 2 décembre et se poursuivra jusqu’à l’automne 2019.