La dernière fois on pensait que c’était 24 heures et on a été [en grève] pour quatre jours , explique Lyne Doucette, officier de grief dans le local de Moncton de Postes Canada et porte-parole syndicale.

C’est l’exécutif national du syndicat, qui siège à Ottawa, qui décide combien de temps dure la grève dans chaque ville au Canada.

On a un appel environ une heure d’avance pour nous dire qu’on s’organise, qu’on sort nos membres. Et il nous rappelle pour nous dire “Okay, dans une heure vous retournez [travailler] , explique Lyne Doucette.

Jeudi soir, les employés en grève formaient une ligne de piquetage au 681 rue Melanson à Dieppe, là où les opérations entourant les colis ont lieu.

Vendredi matin, dès 7 h, il y aura des lignes de piquetage à plusieurs endroits, dont au 281 rue Saint-Georges à Moncton, le magasin de Postes Canada.

Un peu plus de 400 employés de Postes Canada sont en grève. Parce que le local de Moncton comprend aussi plusieurs communautés rurales comme Sainte-Anne-de-Kent, Shediac, Petitcodiac, Alma, Sackville. Alors on aura des petites places satellites de piquetage dans les communautés rurales [vendredi] à partir de 7 h.

Rappel des revendications

Les principales revendications des employés de Postes Canada concernent la santé et la sécurité au travail ainsi que les heures supplémentaires.

Postes Canada a annoncé hier qu’ils nous avaient fait une nouvelle offre avec des augmentations et des bonis, mais ils ne prennent pas garde à la santé et la sécurité et aux heures supplémentaires forcées , explique la représentante syndiacle.

La semaine dernière, Justin Trudeau commençait à s’impatienter. On sait que le temps des Fêtes arrive et les Canadiens utilisent plus Postes Canada à ce moment-là qu’à d’autres moments dans l’année , a déclaré le premier ministre du Canada. S’ils n’arrivent pas à résoudre ces différends bientôt, entre le syndicat et la direction, on va regarder toutes les options sur la table.