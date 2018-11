Un texte de Joane Bérubé avec la collaboration de Félix Morrissette-Beaulieu



Le Protecteur du citoyen faisait état notamment de problèmes dans l'évaluation et le triage des patients à leur arrivée à l'urgence.

Le CISSS explique que les correctifs, notamment dans la surveillance des patients à l’urgence ou dans la formation du personnel, ont déjà été apportés.

Le CISSS a aussi procédé à la révision des tâches du personnel qui travaille à l’accueil et au triage à l’urgence de l’hôpital. Ce sont des situations identifiées dans le plan d’action et pour lesquelles le personnel et la direction sont mobilisés pour changer les choses , précise Éric Parent, commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services au CISSS du Bas-Saint-Laurent.

M. Parent explique que l’hôpital a aussi ajusté son mode de fonctionnement qui différait du protocole suivi par d’autres hôpitaux en matière d’évaluation des personnes qui se présentent à l’urgence.

À la suite d'un signalement déposé l'an dernier, la Protectrice du citoyen, Marie Rinfret, avait en effet constaté que les patients qui se présentaient à l'urgence devaient s'inscrire avant d'être évalués, ce qui est contraire aux bonnes pratiques, selon elle.

Après enquête, la Protectrice du citoyen a aussi jugé que des patients ont été mis en danger par de mauvaises pratiques à l'hôpital d'Amqui.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent doit remettre un premier rapport sur la situation au Protecteur du citoyen en janvier 2019. Le rapport final devra être déposé en mars prochain.