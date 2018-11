Jayden Robertson, porte-parole pour l’ ASFC , indique dans un courriel à Radio-Canada que « la modification des heures d’ouverture découle d’un examen approfondi des tendances relatives à la circulation locale aux points d’entrée ».

Un examen a pris en compte le volume de voitures et les autres points d’entrée accessibles. « Le changement des heures de fonctionnement nous permettra d’être plus efficaces et de déplacer des ressources où elles sont le plus nécessaires », explique Jayden Robertson.

« C’est bien qu’ils se soucient de la façon dont on dépense notre argent au gouvernement, mais les gens ici utilisent [le poste de South Junction] tous les jours », s’agace Mitchel Gobeil, un résident de Piney.

Pour lui qui est né à Roseau, au Minnesota, de l’autre côté de la frontière, dans le seul hôpital proche de sa ville, son quotidien se vit à cheval entre les deux pays.

« Si l'on veut voir un film, le cinéma le plus proche est à Roseau, précise-t-il. Mais au retour, avec le changement des horaires des postes frontaliers, on devra faire un trajet de 75 kilomètres pour rentrer à la maison. »

Mélanie Parent, préfète adjointe de la municipalité rurale de Piney, reconnaît que sa communauté est dans une situation de dépendance vis-à-vis de son voisin du sud.

« Nos services sont déjà assez limités. On est éloigné de Winnipeg. Les services présents aux États-Unis nous permettent de vivre dans le sud-est de la province », affirme-t-elle.

« On va aux États-Unis au minimum une fois par semaine, ajoute Mitchel Gobeil. On fait nos courses à Roseau [situé à environ 27 km]. Ma femme va à la piscine là-bas. Si je dois acheter du matériel mécanique, je dois aller là-bas, sinon je dois rouler jusqu’à Steinbach [à environ 85 km]. »

Ce changement d’horaire a surpris les résidents de Piney. « On ne s’attendait pas à ça. On a appris ça il y a une semaine et les changements sont pour dans deux semaines », s’étonne Mélanie Parent.

Pour Mitchel Gobeil, beaucoup de gens risquent de subir des effets au niveau du porte-monnaie. « Piney est une zone de faible densité. Ce sont des gens avec de petits revenus et il n’y a pas beaucoup de travail dans les alentours. Beaucoup de gens travaillent à Roseau et doivent rentrer le soir. Cela coûte de l’argent de devoir faire de longs détours en voiture », argumente-t-il.

Mélanie Parent essaie de garder espoir en la communauté. « On est si proche que tout le monde a de la famille des deux côtés. Les deux communautés sont très connectées malgré la frontière », affirme-t-elle.

Pour faire face à une décision prise au niveau fédéral, elle espère que la solidarité sera suffisante. « On peut juste essayer de faire des demandes au fédéral et de travailler avec eux », conclut-elle.