Bulletins de vote sur la route 195 : tout n’a pas été récupéré

Un texte de Joane Bérubé

Dans un rapport sur les incidents rédigé par M. Bernier, ainsi que dans d’autres documents dont nous avons obtenu copie en vertu de la Loi d’accès à l’information, il est écrit que deux boîtes de scrutin contenant des bulletins non remplis ont été complètement détruites.

Les bulletins de vote de l’une de ces deux urnes ont été « partiellement récupérés ou totalement récupérés », écrit le directeur du scrutin.

Un questionnement demeure donc : avons-nous récupéré tous les bulletins de vote inutilisés d’une des urnes? Extrait du rapport remis au DGE par Clément Bernier, directeur de scrutin de la circonscription de Matane-Matapédia

Ces bulletins perdus auraient pu permettre à un électeur de voter deux fois.

Le doute persistera puisque le jour du vote, les employés d’élection de la circonscription ont tous reçu la consigne de surveiller le dépôt des bulletins de vote dans l’urne de manière à s’assurer qu'un électeur ne dépose pas plus d’un bulletin à la fois.

Le directeur du scrutin précise d'ailleurs dans son rapport avoir porté une attention particulière, lors du dépouillement des votes, à la correspondance entre les bulletins déposés dans les urnes et le décompte des électeurs ayant voté.

Le balancement lors du dépouillement nous assure qu’il n’y a pas eu d’utilisation de bulletins autre que ceux remis à chacun des scrutateurs dans l’urne dont il a la responsabilité. Extrait du rapport remis au DGE par Clément Bernier, directeur de scrutin de la circonscription de Matane-Matapédia

Des propos différents

Au lendemain de l’incident, M. Bernier assurait pourtant que l’entièreté des urnes avait été récupérée. Tous les bulletins de vote, tous les documents essentiels à l’élection ont été retrouvés, avait déclaré M. Bernier sur les ondes de Radio-Canada.

Dans la même entrevue, M. Bernier mentionnait que la porte du camion était verrouillée. On apprendra plus tard, ce qui est relaté dans le rapport de M. Bernier, que ce sont des attaches de style « Ty-Rap » qui auraient dû fermer la porte du camion et que celles-ci n'auraient pas été installées au départ du véhicule de Matane vers Amqui.

Sur les ondes de Radio-Canada, Clément Bernier assurait aussi que chaque urne était placée dans un sac de plastique. Il y a trois emballages, donc ça prend tout un choc pour avoir raison de ces trois emballages-là, spécifiait-il.

Dans un des rapports que nous avons obtenus, on peut lire: Nous avons également manqué de sacs pour les urnes, ce qui a eu de malheureuses conséquences puisque celles du BVA [NDLR Bulletin de vote par anticipation] qu’on retournait à Amqui pour le dépouillement [NDLR Des votes] n’en avaient pas et que ces urnes étaient les dernières à être embarquées. Les sacs qui protégeaient les autres urnes ont limité les dégâts.

Dans son rapport, M. Bernier spécifie qu'il a lui-même retrouvé deux urnes, qui contiennent les bulletins de citoyens de la Matapédia qui ont voté par anticipation. Ces deux urnes sont très endommagées, note-t-il.

Le contenu d'une de ces deux boîtes de scrutin s'est répandu dans un profond fossé. « La pluie, écrit Clément Bernier, a aidé à conserver les pièces sur place. C'est ainsi que je récupère toutes les pièces visibles de cette urne en faisant deux descentes.

Le directeur du scrutin atteste dans son rapport que tout le vote par anticipation a pu être récupéré. Sept des neuf urnes tombées sur la 195 contenaient les votes par anticipation des électeurs de la Matapédia.

Une plainte, mais pas d’enquête

Le DGE affirme ne détenir aucune liste des éléments de votation qui sont tombés du camion ni des éléments récupérés le soir du 30 septembre ou le matin du 1er octobre.

Les faits, rapportés par M. Bernier, ne permettent pas non plus d'obtenir une liste complète du matériel qui s'est échappé et qui a été retrouvé. Ainsi, nulle part dans son rapport, il ne fait état du nombre exact d'urnes tombées sur la route.

Selon ce que le DGE nous a indiqué, ces rapports sont les seuls documents écrits transmis par le directeur de scrutin sur les événements.

Il est donc difficile de connaître exactement le matériel et les bulletins de vote, remplis ou non, qui ont pu être perdus.

Une plainte a été déposée au Directeur général des élections relativement à cet événement.

Le DGE confirmera toutefois, le 5 octobre, qu’il n’y aura pas d’enquête puisque l’incident serait attribuable à une erreur humaine et que l’intégrité du vote aurait été préservée. Le DGE n’a produit aucun document écrit relatif aux motifs justifiant cette décision, selon la réponse reçue à notre demande d’accès à l’information.

Toutes nos demandes d’entrevue sur les documents qui nous ont été remis ont été refusées.

Le député élu de la circonscription Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a écrit au DGE pour obtenir des éclaircissements sur les événements. La réponse se fait toujours attendre.

Transport des bulletins de vote

Selon une porte-parole du DGE, il n'existe aucune directive spécifique ou de mesure de sécurité particulière relative au transport des bulletins, que ceux-ci soient vierges ou déjà remplis. Ainsi, aucun scellé n'est requis sur la porte d'un camion qui transporte des urnes de votation.

Le DGE, qui a refusé de nous accorder une entrevue à ce sujet, nous a répondu que les seules mesures de sécurité concernant le transport des bulletins sont incluses dans les directives qu’il nous a remises, soit celle qui a trait à la livraison des bulletins par l’imprimeur ou celle sur le regroupement des bulletins, le soir du dépouillement, qui est laissée à la discrétion du directeur de scrutin.

Des urnes Photo : Radio-Canada

Les six urnes contenant les bulletins de vote par anticipation (BVA) de la MRC de la Matapédia et une urne contenant les bulletins de vote dans les installations d’hébergement (BVIH) de la Matapédia avaient été transportées à Matane après le déroulement du vote pour qu’elles puissent être entreposées de manière sécuritaire.

Le soir du 30 septembre, ces urnes, ainsi que 88 autres remplies de bulletins vierges retournaient par camion à Amqui en prévision du scrutin et de son dépouillement qui avaient lieu le lendemain.

La journée du vote, le DGE a envoyé un mémo rappelant aux directeurs de scrutin qu’ils devaient s’assurer du retour des urnes de manière sécuritaire après le dépouillement.

Les responsables du transport des urnes devaient être avisés de bien fermer les portes et les fenêtres de leur véhicule et de les verrouiller s’ils devaient mettre de l’essence.

Ce rappel vise à éviter les incidents qui pourraient contribuer à ébranler la confiance des électeurs à l’égard de ce scrutin. Extrait d’un mémo de l’adjoint au DGE daté du 1er octobre 2018.

Il s'agit de l'unique message transmis par le DGE aux responsables d'élections concernant le transport des bulletins après les incidents survenus sur la route 195.