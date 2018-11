Une entreprise de Mont-Joli attend depuis six mois que le gouvernement du Canada accorde un permis de travail à un citoyen français qu'elle a recruté.

Jordan Girerd Chanet est la perle rare que cherchait la présidente de Vitrerie Mont-Joli.

Après avoir participé à plusieurs salons d'emplois sans succès, l'entreprise a décidé de faire les démarches pour embaucher le jeune citoyen français.

On cherche aussi à établir une relève jeune pour notre entreprise pour rester dans une progression constante étant donné que notre main-d'oeuvre est vieillissante. Karine Brisson, présidente de la Vitrerie Mont-Joli

Le processus d'obtention d'un permis de travail pour Jordan devait prendre entre six à huit semaines, selon Karine Brisson.

Karine Brisson, présidente de la Vitrerie Mont-Joli Photo : Radio-Canada/François Gagnon

On a envoyé tous les documents avec l'aide de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, qui nous a chapeautés dans toute cette démarche-là en fait parce que c'est une démarche avec laquelle on n’est vraiment pas familière , explique-t-elle.

Mais, six mois plus tard, elle n’a toujours pas de nouvelles de Service Canada.

Vitrerie Mont-Joli attend toujours que l'agence fédérale approuve son étude d'impact sur le marché de l'emploi. Sans cette approbation, il est impossible pour Jordan d'obtenir son permis de travail et de joindre les rangs de l'entreprise.

Jordan Girerd Chanet, électricien Photo : Radio-Canada/François Gagnon

J'ai posé énormément de C.V. Ça fait peur à beaucoup d'employeurs de faire les démarches d'immigration de Service Canada. Jordan Girerd Chanet, électricien

De son côté, Service Canada indique que le programme de travailleurs étrangers temporaires connaît actuellement une augmentation du nombre de demandes.

Comparativement à l'an dernier, les délais de traitement pour les études d'impact sur le marché du travail sont passés de 26 à 33 semaines.

La ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail, Patty Hajdu, demande à Service Canada de traiter les demandes le plus efficacement possible.

D’après les informations d’Isabelle Damphousse