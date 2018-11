Un texte de Fanny Lachance-Paquette

Après avoir été conseiller au conseil de bande de sa réserve, Gesgapegiag, en Gaspésie, Quentin Condo s’est lancé dans une carrière musicale, peu de temps après son arrivée en Estrie l’année dernière. Même s’il a délaissé sa réserve et son poste de conseiller, le Micmac n’a pas cessé de défendre les intérêts des membres de la communauté autochtone pour autant, bien au contraire.

Quand j’étais en politique, je trouvais que je contribuais au problème. Tout ce que je faisais, c’était de gérer des programmes gouvernementaux […] Je ne voulais pas contribuer, je voulais me battre contre le système. Quentin Condo, rappeur activiste

Ses chansons parlent de sujets environnementaux comme la fracturation hydraulique et le forage dans le golfe du Saint-Laurent, mais aussi des femmes autochtones disparues ou assassinées, du meurtre de Colton Boushie et du haut taux de suicide dans les réserves. Des sujets durs, parce qu’ils sont plus tabous , affirme-t-il.

J’ai pas de contraintes [avec la musique], j’ai pas besoin de garder ma langue dans ma poche. Je pense qu’il y a plus de monde qui va écouter comme ça, maintenant il n’y a pas beaucoup de monde qui écoute les politiciens. Quentin Condo, rappeur

Selon Quentin Condo, son public est principalement composé de résidents des réserves. Il souhaite toutefois que plus de non-autochtones s’intéressent à sa musique afin d’en apprendre davantage sur les réalités de ces peuples.

Ça donne l’opportunité d’éduquer du monde plus jeune. On a beaucoup de rappeurs autochtones, on a une grosse scène underground. J’espère que ça peut influencer les autres rappeurs plus jeunes à parler des vraies choses, pas des sneakers ou de gros chars. C’est pas notre réalité. Quentin Condo, rappeur

Première partie de Classified

En septembre dernier, alors qu’il vient tout juste d’ouvrir son compte Instagram avec l’aide de son fils adolescent, il découvre que le rappeur Classified a lancé un concours sur les réseaux sociaux pour trouver l’artiste qui assurera sa première partie.

Au cours de la même journée, il compose les paroles d’une chanson et s’inscrit au concours. Son texte sur les problèmes des réserves et sur la Commission de vérité et réconciliation, jumelé au rythme de Classified, lui vaudra la première place.

Classified lui-même avait fait une chanson intitulée Powerless par rapport aux femmes autochtones disparues et il a filmé en Nouvelle-Écosse avec les Micmacs. C’est un gars très conscient de ce qu’il fait. J’apprécie beaucoup l’opportunité qu’il me donne. Quentin Condo, rappeur

Deux danseurs vêtus d’habits traditionnels accompagneront Quentin Condo, alias Q-052, sur scène tout au long de sa première partie.

Je suis excité. Je veux bien réchauffer la scène pour Classified. D'ailleurs, j'ai revu mes beats pour qu'ils soient moins rock et plus pop pour mieux correspondre à son style. Quentin Condo, rappeur

Le spectacle de Classified se tiendra le samedi 17 novembre au Théâtre Corona de Montréal.