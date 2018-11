Un texte de Julien Lecacheur

La vie et la carrière de Lukas Cormier ont totalement changé dans les six derniers mois. Auteur d'une excellente saison avec les Flyers de Moncton dans le Midget AAA - 58 points en 43 matchs - le natif de Sainte-Marie-du-Kent au Nouveau-Brunswick a depuis été repêché au 1er tour par les Islanders de Charlottetown, a déjà joué 16 matchs dans la LHJMQ et a même participé au dernier défi mondial de hockey des moins de 17 ans avec Équipe Canada.

À peine rentré de cette dernière expérience internationale, le jeune défenseur de 16 ans est fier d'avoir représenté son pays. Il assure aussi avoir beaucoup appris durant cette compétition.

J'ai appris beaucoup de choses durant cette expérience que je considère comme inoubliable. C'était stressant, mais c'était vraiment le fun et j'estime avoir bien joué. Lukas Cormier, défenseur des Islanders de Charlottetown

Lukas Cormier a joué un total de six rencontres durant le défi mondial. Le Canada s'est finalement incliné 4 à 3 en tirs de barrage contre la Suède. Malgré cette défaite, Lukas Cormier assure que cela reste tout de même une très belle expérience.

Lukas Cormier est satisfait de son début de saison. Photo : Julien Lecacheur

LHJMQ : des débuts satisfaisant

Pour sa première saison dans l'uniforme des Islanders de Charlottetown, Lukas Cormier a accumulé un total de six points en 16 rencontres (deux buts et quatre passes). Un total honorable pour le joueur de 16 ans qui continue sa période d'apprentissage, je pense que cela va très bien, je commence à m'adapter à l'aspect du jeu. Cela va de mieux en mieux, au même titre que l'équipe, surtout dans les dix derniers matchs.

Et Lukas Cormier ne s'en cache pas : l'un des grands artisans de sa progression n'est nul autre que son compagnon de ligne en défensive et également capitaine des Islanders de Charlottetown, Pierre-Olivier Jospeh, un exemple à suivre selon lui.

Cela va très bien avec Pierre-Olivier Joseph. C'est vraiment un très bon joueur. Il m'apprend beaucoup de choses sur la glace. J'espère suivre ses traces et être un jour repêché au 1er tour lors du repêchage de la LNH. Lukas Cormier, défenseur des Islanders de Charlottetown

Les Islanders de Charlottetown ont décentralisé leur entraînement à l'aréna Cody Banks. Photo : Julien Lecacheur

Islanders : trois rencontres importantes sur la route à venir

Après un début de saison difficile (six défaites dans les dix premières rencontres) les Islanders ont su élever leur niveau de jeu pour finalement remonter au classement. Les joueurs de Jim Hulton sont 4e de l'association de l'Est à la mi-novembre. Ils sont devancés par Moncton, Baie-Comeau et Halifax.

Malgré tout, les Islanders ne s'alarment pas et les trois prochaines rencontres sur la route contre le Titan d'Acadie-Bathurst (deux matchs) et les Mooseheads d'Halifax pourraient confirmer leurs prétentions au haut du classement ou au contraire montrer les limites de l'équipe. Lukas Cormier reste lucide. Selon lui, il va falloir travailler fort pour aller chercher les points en jeu.

Il va falloir travailler dur lors des prochains matchs et peu importe que cela soit Bathurst ou Halifax. Pour le Titan, oui ils sont plus bas au classement, mais ils vont être tout de même difficiles à battre, car ils ont un nouvel entraîneur. Les joueurs vont vouloir faire bonne impression devant lui. Lukas Cormier, défenseur des Islanders de Charlottetown

Les Islanders de Charlottetown sont 4e de l'association de l'Est à la mi-novembre. Photo : Julien Lecacheur

Lukas Cormier et les Islanders de Charlottetown amorceront leur séjour à l'étranger le vendredi 16 novembre à Bathurst avant de se rendre à Halifax le 20 . Ils finiront ce court voyage en retournant à Bathurst le vendredi 23 novembre.