La professeure Carolyn Emery, du Département de kinésiologie de l’Université de Calgary, sera responsable de l’étude, qui suivra pendant trois ans 6000 étudiants athlètes dans 60 écoles secondaires partout au pays. Douze écoles albertaines participeront au programme.

L’étude a pour but de concevoir, de mettre en place et d'évaluer de nouvelles manières de prévenir les commotions cérébrales chez les jeunes.

La prévention peut se faire de trois manières : des recommandations sur l’équipement, sur les changements aux règles du jeu et aux politiques et sur les techniques d’entraînement, comme la préparation aux collisions. Carolyn Emery, professeure au Département de kinésiologie de l'Université de Calgary

La professeure affirme qu’un jeune sur dix subit une commotion cérébrale liée à la pratique d’un sport chaque année. De toutes les personnes en subissant une au Canada, la moitié sont âgées de moins de 19 ans.

« Les commotions cérébrales sont très hétérogènes », ajoute Carolyn Emery. « Malgré ces différences individuelles, nous pourrons mieux comprendre quels sont les facteurs de risque, particulièrement pour les jeunes à haut risque. »

Le football n’est pas le seul sport sous la loupe des chercheurs. Le programme se penchera également sur le hockey, le rugby, la crosse, la lutte, le soccer, le basketball, le volleyball et le cheerleading.

Au-delà du sport de contact

Les commotions cérébrales ne se produisent pas seulement lors d’un contact direct entre deux joueurs. La joueuse de soccer Catriona McFadden l’a appris lorsqu’elle a subi une commotion cérébrale à l’âge de 14 ans, alors qu’elle pratiquait la réception de coups de pied de coin avec la tête.

J’ai sauté et j’ai reçu le ballon sur le côté de la tête. Je ne me sentais pas bien, mais je suis retournée en ligne, et lorsque j’ai frappé le deuxième ballon, je ne me sentais pas bien du tout. Catriona McFadden, joueuse de soccer et de rugby

Elle est revenue au jeu quelque temps plus tard, après un repos. « Je me sentais bien. Je me fiais à comment je me sentais », affirme-t-elle.

Catriona McFadden affirme qu'aucun médecin ne lui a recommandé de cesser les sports de contact, même après une deuxième commotion cérébrale. Photo : Radio-Canada/Nelly Albérola

La directrice des sports de l’école secondaire Sir Winston Churchill, à Calgary, estime que cette impression n’est pas suffisante. « Nous avons besoin de données probantes qui nous indiqueront quoi faire et à quel moment concernant les blessures liées aux sports et les commotions cérébrales en particulier », dit-elle. « Nous avons besoin de bonnes techniques d’entraînement et des protocoles clairs. »

Dans la foulée de la controverse sur les commotions cérébrales dans la Ligue nationale de football, celle-ci s’était engagée, en 2016, à verser 52,7 millions de dollars pour la recherche médicale centrée sur la santé et la sécurité des athlètes.

En plus des 12 millions de dollars versés au programme d’étude pancanadien, quatre autres universités américaines se pencheront sur d’autres aspects de l’étude des commotions cérébrales, dont la prévalence des maladies neurodégénératives chez les joueurs de football professionnels retraités.

Avec les informations de Nelly Albérola