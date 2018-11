Un texte de Saïda Ouchaou

L'organisme part du constat que le poids démographique des travailleurs de moins de 29 ans diminue alors que la population plus âgée augmente, ce qui implique des changements pour les entreprises qui embauchent.

Parmi les thèmes de la rencontre, le panel a discuté du recrutement de travailleurs plus âgés, les avantages de le faire, les inquiétudes qui peuvent exister à embaucher les 55 ans et plus et les retraités, ainsi que le type d'emplois disponibles pour ces tranches d'âge.

Quatre employeurs ont participé à cette séance : Save-on-Foods, Kelly Services (agence de travail temporaire), Starbucks et Raymond James (entreprise d'investissement)

Alexander Bell est coordonnateur des projets communautaires et des relations entreprises au Pacific Resources Society de Vancouver Midtown. Il est responsable de l'événement de réseautage.

Il explique que les entreprises dans le milieu de la restauration, des commerces de détail ou des services à la clientèle sont confrontés à un manque de main-d'oeuvre. Il ajoute que les gens en fin de carrière ou à la retraite peuvent y répondre. Selon lui par contre, les employeurs ne se sont pas encore préparés à accueillir des employés âgés.

Nous n'avons pas assez de travailleurs en ce moment pour pourvoir les postes vacants alors imaginez ce que sera la situation dans cinq ans. Alexander Bell, Réseau de services d’emplois de Vancouver Midtown

Nous avons besoin que ces personnes reviennent dans le marché du travail, insiste le coordonnateur des projets communautaires. Il souligne les avantages pour les travailleurs qui retardent l'âge de leur retraite : ils continuent de contribuer à l'économie du pays, mais aussi, ils évitent de s'appauvrir par manque d'une retraite suffisante pour subsister à leurs besoins.

Certaines personnes reviennent au travail après la retraite parce qu'elles ont besoin de ces revenus, pour d'autres, il y a un besoin de lien social. Les raisons diffèrent en fonction des situations personnelles, précise Alexander Bell.

Ce qui est important d'après lui, c'est de faire comprendre aux employeurs que ces demandeurs d'emploi ont beaucoup de qualités, entre autres, des années d'expérience, un sens des responsabilités et du travail bien fait, une capacité de superviser des équipes et de former des employés avec moins d'expérience. Il ajoute qu'ils sont fiables comparativement à des millénaux qui ont tendance à se démontrer moins enclins à rester attachés au même employeur pendant de nombreuses années.

L'âge de la retraite repoussé

Sylvie Guérard travaille au Collège Éducacentre depuis plus de 10 ans. Bientôt âgée de 63 ans, elle ne se voit pas prendre sa retraite à 65 ans.

Je ne peux même pas l'envisager. Tant qu'on est satisfait de mon travail, pourquoi penser que si on est âgé, on n'a pas sa place au travail dans la société? Sylvie Guérard, soutien technique, Éducacentre

Mme Guérard souligne que les jeunes décident souvent de quitter leur emploi pour en chercher un autre alors que les personnes plus âgées restent plus souvent dans leur entreprise. Elle se trouve très bien traitée par son employeur et valorisée dans un emploi qu'elle apprécie.

Si elle reconnaît qu'elle ne peut se permettre financièrement de songer à la retraite dans une région comme Vancouver où le coût de la vie est élevé, elle ajoute qu'elle se sent utile et satisfaite de contribuer à sa communauté. Les changements technologiques sont plus fréquents, mais Mme Guérard croit que ce qui est important, c'est d'accepter les changements au travail, ce qui touche selon elle autant les personnes de 55 ans que les autres.

Selon les données de Statistique Canada, en 2015, un Canadien sur cinq âgé de 65 ans et plus, soit près de 1,1 million de personnes âgées, a déclaré avoir travaillé pendant l’année. Il s’agit de la plus forte proportion enregistrée depuis le recensement de 1981. Leur part dans la population active n'est pas près de baisser.