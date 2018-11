Jusqu'au mois de novembre de 2019, l'organisme entend célébrer cet anniversaire au travers de multiples événements.

Selon la directrice générale de la fondation communautaire, Madeleine Arbez, les fonds générés par les dons reçus par Francofonds permettent maintenant de financer des projets dans les communautés partenaires à travers le Manitoba, sous forme de subventions ou de bourses.

En tant qu'organisme communautaire, Francofonds appuie les projets issus de la communauté francophone.

« Cela nous permet d'agrandir notre espace et d'augmenter les occasions où nous pouvons célébrer notre francophonie », explique Madeleine Arbez

En mars dernier, l'organisme annonçait qu'il lui manquait 700 000 $ pour atteindre un capital de 10 millions de dollars. Depuis, l'organisme dit avoir atteint la somme de 9,7 millions de dollars. Il indique se lancer dans deux projets qui lui permettront d'atteindre et de dépasser les 10 millions.

« Nous allons commencer notre campagne de la saison des fêtes, et nous allons faire des annonces pour le quarantième dans les prochaines deux semaines de programme. Et nous comptons toujours sur nos programmes de jumelage qui nous aident beaucoup à prélever des fonds en cette période où il y a beaucoup de choix et de priorités dans la vie des gens », détaille Madeleine Arbez.

Avec des informations de Louis-Philippe Leblanc