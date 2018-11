Roselle Turenne, la conseillère en gestion du tourisme du CDEM, explique avoir proposé ce changement d’image de marque après une séance d’échanges avec des professionnels d’Instagram, il y a plus d’un an.

« On s’est rendu compte qu’on avait pleins d’influenceurs qui prenaient des photos magnifiques, mais on n’arrivait pas à les voir, on ne les trouvait nulle part, raconte-t-elle. Je me suis rendu compte que c’était parce qu’ils ne savaient pas épeler Joie de vivre. »

Cette première réflexion l'a poussée à tester la viabilité de l’ancien slogan.

« Je suis en train de faire ma maîtrise en gestion du tourisme et j’ai posé la question à mes collègues de classe de ce qu’ils entendaient par “Joie de vivre”, comment ils l'épelaient, est-ce qu’ils comprenaient la connotation. Ils ont eu beaucoup de mal à répondre à ces questions », explique Roselle Turenne.

S’en est suivi un sondage mené auprès des visiteurs de Saint-Boniface, en partenariat avec Tourisme Riel. Les résultats ont fini de convaincre l’équipe du CDEM.

Roselle Turenne précise qu'elle a pris des modèles qui ont fait leurs preuves. « On s’est inspiré des recherches des grands organismes de destination, la Colombie-Britannique et le Québec qui avaient utilisé respectivement “Hello B.C.” et “Bonjour Québec” », raconte-t-elle.

« Bonjour Manitoba » se veut un concept simple et facilement identifiable.

« Tout le monde peut l'épeler. Le jeu de couleurs s’inspire de l’image de marque de Saint-Boniface avec Passion & Histoire, rouge, blanc et bleu. On a utilisé le cœur qui évoque le “j’aime", mais qui joue aussi avec “ici bat le cœur du Manitoba”, l’image de marque gagnante de Voyage Manitoba », explique la conseillère en gestion du tourisme du CDEM.

La nouvelle marque a pour but d’être facile à réutiliser, surtout sur les médias sociaux, qui sont devenus le principal objectif des stratégies touristiques.

« Les réseaux sociaux, c’est l’outil par excellence, explique Roselle Turenne. Plus de 80 % des gens font leurs recherches pour leur prochain voyage sur les médias sociaux, et 85 % des gens vont faire leurs réservations pour des sorties une fois qu’ils sont déjà sur place. »

Les premiers effets de la nouvelle marque manitobaine sont encourageants, se félicite Roselle Turenne. « On à déjà vu une progression de 15 % des “j’aime” sur nos réseaux sociaux. »

Le CDEM refuse toutefois de précipiter le déploiement de la nouvelle image de marque, préférant le faire progressivement. « On prépare un nouveau site web pour la prochaine saison estivale. On introduit la marque tranquillement », explique Roselle Turenne.

Avec cette nouvelle marque, le but est de toucher les anglophones de la province, mais aussi le marché situé dans les 800 km entourant Winnipeg, ainsi que le marché francophone québécois, précise-t-elle.