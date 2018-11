Un texte de Floriane Bonneville

Ce que nous recherchons, c'est que l'employeur de ces femmes prenne ses responsabilités ; c'est-à-dire qu'à la lumière des faits, l'Agence des services frontaliers subventionne une étude dans le but de confirmer le tout , souligne M. Fortin.

La demande du président du syndicat survient à la suite d'une étude menée par Jane McArthur, une doctorante en sociologie, anthropologie et criminologie à l'Université de Windsor.

Selon elle, une trentaine de femmes qui travaillent à Windsor pourraient avoir développé un cancer du sein après avoir été exposées, jour après jour, au gaz d'échappement des 7000 camions et voitures qui traversent la frontière et au stress du métier.

M. Fortin abonde dans le même sens.

Selon lui, les employées de Windsor sont plus touchées, parce que cette frontière est la plus achalandée au Canada, mais toutes les agentes canadiennes sont tout de même à risque.