L’argent dans le couple : les sacrifices d'un retour aux études

Les jeunes adultes qui doivent compter sur le soutien financier de leur conjoint pour poursuivre leurs études sont de plus en plus nombreux. Une réalité avec laquelle les couples doivent désormais composer.

Elles ont en moyenne 27 ans et elles sont majoritairement des femmes. Qu'est-ce que ces personnes ont en commun? Un conjoint ou une conjointe dont le salaire est considéré pour calculer le montant du prêt étudiant auquel elles ont droit.

Cette situation touchait un demandeur sur cinq au programme de prêts et bourses il y a cinq ans. Désormais, c’est la réalité d’un demandeur sur quatre.

Données obtenue à l'Aide financière aux études du gouvernement du Québec. Photo : Radio-Canada

Le saviez-vous?

Lorsqu'un étudiant a un conjoint de fait ou est marié, le gouvernement du Québec utilise automatiquement le salaire du conjoint pour déterminer le montant du prêt qui sera accordé à celui qui étudie. Dans certains cas, le revenu du conjoint est trop élevé et le ministère refuse la demande de prêt étudiant.

Étudier, une décision personnelle?

Poursuivre des études en ayant un conjoint de fait ou en étant marié peut alors devenir une décision de couple difficile à prendre.

C’est d’être dépendante de quelqu’un d’autre. Tout repose sur lui. S’il va continuer à subvenir à mes besoins. C’est stressant. Et on a une famille, on a beaucoup en jeu. Abra Morin, étudiante à l'Université du Québec à Trois-Rivières

Abra Morin poursuit des études universitaires épaulée par son conjoint, Éric Montreuil. Photo : Radio-Canada

À 33 ans, Abra Morin termine son baccalauréat à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Comme beaucoup de parents, sa vie est une course effrénée pour travailler et s’occuper de ses deux enfants. S’ajoute à cela la pression d’obtenir de bonnes notes à l’école et le sentiment d’être redevable à son conjoint, Éric, qui accepte de prendre un plus grand fardeau financier pour lui permettre d’étudier. Tous ces éléments réunis ont fait en sorte que la pression était forte. J’ai pleuré souvent , confie-t-elle.

Utiliser ou non l’argent commun?

Abra a un diplôme d’études professionnelles en cuisine; elle a travaillé dans ce domaine pendant 10 ans.

Son conjoint et elle possédaient un casse-croûte qu’ils ont vendu. À la fin de la vingtaine, Abra était devenue chef dans un petit restaurant qui a malheureusement fermé ses portes. C’est à ce moment que la décision de changer de carrière s’est présentée.

Ce que j’aimais dans mon travail, c’était la psycho derrière tout ça, la dynamique de groupe. C’est pour ça que je me réoriente vers la psychologie organisationnelle, si on peut dire , explique-t-elle.

Après quatorze ans de vie commune, choisir d’utiliser les économies du couple pour financer le retour aux études d’Abra a été difficile. Plusieurs projets de loisirs ont été reportés.

Le couple a aussi dû emprunter et ce n’est pas terminé puisque après le baccalauréat, Abra poursuit à la maîtrise en psychologie.

L’idée d’abandonner pour retourner travailler à temps plein a traversé son esprit plus d’une fois. Cependant, le couple croit qu’aller jusqu’au bout en vaudra la peine.

Elle va avoir de meilleurs horaires, un meilleur salaire, de meilleures conditions : ce sont des choses qui nous motivent à continuer , explique son conjoint, Éric.

Retour aux études : un enjeu d’argent... et de temps

La présidente de l’Ordre des psychologues du Québec, Christine Grou, rappelle que l’enjeu n’est pas juste un enjeu financier, c’est un enjeu de style de vie .

Celui qui étudie sera peut-être occupé les soirs et les fins de semaine; il risque d’avoir moins de temps à consacrer à la vie commune, aux tâches ménagères.

Un fardeau qui peut être lourd à porter pour celui qui demeure sur le marché du travail.

Elle observe que le problème qui se pose quand un des deux décide de retourner aux études, des fois, c’est de ne pas avoir réfléchi suffisamment aux enjeux .

Éric Montreuil confie qu’à un certain moment, il mettait son bonheur de côté. Je lui en ai parlé, je lui ai dit : "Ça suffit. Il faut qu’on se trouve des moments pour nous. C’est l’école, le travail, les enfants… On ne passait plus jamais de temps juste nous deux.

Le couple estime qu’il réussit à relever les défis de ce choix de vie en discutant ouvertement et régulièrement.

Pour Abra, le diplôme universitaire représente un grand accomplissement de soi, une réalisation à laquelle elle n’osait même pas rêver étant plus jeune, alors qu’elle avait des difficultés à l’école.

De son côté, Éric est fier des réussites de sa conjointe. Il n’a jamais hésité à la soutenir dans la poursuite de ses rêves, malgré les défis qu’ils comportent.

Tous deux estiment qu’ils transmettent aussi un important message de persévérance scolaire à leurs enfants.