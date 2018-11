Je suis fébrile et un peu nerveuse, c'est impressionnant de voir tout ça [...] on n'a pas fait cet acte pour se faire remercier, on l'a juste fait de coeur. Voir que le monde se serre autant les coudes et veut nous remmercier, ça nous touche énormément , s'est exclamé Sofyanna Brown-Dupuis d'entrée de jeu.

La Ville a fait signer son livre d'or et a remis une plaque honorifique aux trois citoyens qui ont alerté leurs voisins pendant la nuit tragique. Grâce à eux, tous les résidents ont pu évacuer l'immeuble à temps et il n'y a eu aucun blessé.

Ça fait chaud au coeur de voir que la Ville et les citoyens sont reconnaissants de ce qu'on a pu faire pour les aider. Je pense que ça faisait partie de mon devoir de citoyen d'apporter mon aide. Serge Laflamme, citoyen honoré par la Ville de Magog

La mère de Sofyanna Brown-Dupuis a été particulièrement émue lors de la cérémonie. Photo : Radio-Canada/Émilie Richard

La mairesse Vicky-May Hamm et le directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Magog, Sylvain Arteau, ont tous les deux pris la parole pour saluer leur courage.

Je suis convaincu qu'ils ont sauvé des vies ce soir-là [...] ces gens-là ont servi de système d'alarme, c'est un impact majeur. Il y a des gens qui dormaient, ils les ont réveillés, ils les ont fait sortir sans mettre leur vie en danger , a révélé Sylvain Arteau.

Rappelons qu'un feu s'est propagé rapidement dans un immeuble de la rue Deragon dans la nuit du 16 octobre. Trois bâtiments ont été détruits et un autre a été lourdement endommagé. Plusieurs façades de commerce ont également subi des dommages importants causés par la radiation du feu.

Une soixantaine de pompiers de plusieurs municipalités ont combattu les flammes aux côtés des pompiers de Magog. Il s'agissait de la plus grande intervention de l'histoire de la Ville.