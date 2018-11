Un texte de Jean-Philippe Nadeau

Dellen Millard était déjà en prison pour les meurtres de Laura Babcock et de Tim Bosma, lorsqu'il a été reconnu coupable du meurtre de son père Wayne Millard, le dirigeant de la défunte entreprise d'aviation MillardAir.

Le triple meurtrier de 33 ans purge déjà deux peines consécutives de prison à vie pour ces deux premiers meurtres sans aucune possibilité de libération conditionnelle avant 2063 à l'âge de 78 ans.

La Couronne a déjà fait savoir à la fin du procès qu'elle comptait réclamer une troisième peine de 25 ans à purger de façon consécutive aux deux premières.

Avec un tel châtiment, Dellen Millard ne serait donc admissible à une libération conditionnelle que dans 75 ans, ce qui lui donnerait peu d'espoir de sortir un jour de prison.

Wayne Millard était le propriétaire de la compagnie d'aviation MillardAir. Photo : Rob Seaman

On s'attend à ce que la défense s'y oppose, parce qu'un tel châtiment serait trop cruel. Une peine concomitante de 25 ans aux deux premières serait une punition suffisante selon elle, comme elle l'avait demandé au second procès [Dellen Millard s'était défendu seul au deuxième procès, sauf durant l'audience sur la détermination de la peine, NDLR].

La Couronne pourra néanmoins s'appuyer sur une jurisprudence solide au pays pour obtenir la punition qu'elle souhaite, en rappelant par exemple le cas du meurtrier Justin Bourque qui a été condamné à 75 ans pour le meurtre de trois agents de la GRC en 2014 au Nouveau-Brunswick. Dans ce cas-ci, l'assassin avait toutefois plaidé coupable à trois accusations de meurtre prémédité. Dellen Millard a pour sa part chaque fois plaidé l'innocence.

La sentence du second procès devrait également aider la Couronne et être citée en exemple. À l'époque, le juge Code de la Cour supérieure de l'Ontario avait statué à l'issue du deuxième procès qu' une peine consécutive était proportionnelle à l'horreur de la machination et des crimes de Dellen Millard.

Laura Babcock Photo : Facebook

Le magistrat avait rappelé que les meurtres de Laura Babcock et de Tim Bosma avaient été commis à dix mois d'intervalle dans deux localités différentes et pour deux raisons distinctes.

Laura Babcock a été tuée parce qu'elle était devenue encombrante dans la relation entre Millard et sa petite amie de l'époque, Christina Noudga. Tim Bosma a été assassiné, parce que Dellen Millard et son complice Mark Smich voulaient voler la camionnette que le jeune père de famille avait mise en vente sur Internet.

Tim Bosma a été tué après avoir amené Dellen Millard et Mark Smich pour un test de conduite de sa camionnette à vendre. Photo : La Presse canadienne/Police de Hamilton

Dans ce cas-ci, la juge Maureen Forestell de la Cour supérieure devrait aussi relever le fait que le meurtre de Wayne Millard n'avait rien à voir non plus avec les deux autres. Le crime a été commis cinq mois après celui de Laura Babcock et six mois avant celui de Tim Bosma.

Wayne Millard a enfin été tué pour des raisons qui n'ont jamais vraiment été expliquées, si ce n'est que son fils unique n'aimait pas la façon dont il père gérait l'entreprise familiale comme l'avait montré le procès. Avec le dernier verdict de culpabilité, Dellen Millard ne pourra jamais hériter de la fortune de son père.