Des arbres ont même été complètement déracinés, certains sont tombés sur des fils électriques. Un peu partout, des équipes d'Énergie Nouveau-Brunswick sont à pied d'oeuvre pour tenter de rétablir le courant.

Le vent a soufflé tellement fort qu'il a déraciné des arbres, comme ici à Caraquet Photo : Gracieuseté Julie D'Amour-Léger

Le village de Maisonnette n'a pas été épargné et plusieurs pannes de courant sont survenues. Norbert Thériault, qui réside à Maisonnette, pense qu'un meilleur travail d'élagage aurait pu être fait près des fils.

Des arbres sont tombés sur des lignes, déplore-t-il. Les arbres sont collés sur les fils. Je pense qu'il n'y a pas assez d'entretien. Il faudrait une équipe pour couper ces arbres-là.

Norbert Thériault a hâte que le courant soit rétabli à Maisonnette Photo : Radio-Canada/René Landry

Il n'y a plus de courant électrique chez lui depuis mercredi matin. Il fait dix degrés chez moi, note-t-il. Je vais aller chez mon frère, il a un poêle à bois. Je vais me greyer d'un poêle à bois l'année prochaine et ce sera fini ces affaires-là.

La seule épicerie dans cette région, le Marché Maisonnette, a dû fermer ses portes temporairement en raison d'une panne.

Les pannes de courant affectent également des commerces Photo : Radio-Canada/René Landry

Malgré tout, Norbert Thériault ne perd pas sa bonne humeur.