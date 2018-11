Un texte de Kevin Sweet

Le directeur du Service des arts, de la culture et des lettres de la Ville de Gatineau, Arash Mohtashami-Maali, reconnaît qu’il y a une diminution de l’offre culturelle à la salle Jean-Despréz et au cabaret La Basoche au début de l’année 2019. Au cours des cinq premiers mois de la prochaine année, 25 prestations musicales et 5 pièces de théâtre jeunesse sont au menu de la programmation hivernale et printanière dévoilée jeudi, pour les deux salles.

Ce sont ainsi 10 spectacles de moins qui seront proposés au public de la région, comparativement à la programmation de janvier à mai 2017, et 21 de moins qu'en 2016 pour la même période.

Le directeur du Service des arts, de la culture et des lettres de la Ville de Gatineau, Arash Mohtashami-Maali Photo : Radio-Canada

Arash Mohtashami-Maali précise qu’il n’y a aucun lien à faire avec le départ de Chantal Lamoureux, qui a quitté le poste de la direction artistique des deux salles gatinoises, en mars dernier.

C’est une continuité de la programmation qui a été montée dès le départ pour l’ensemble de l’année , soutient le directeur du Service des arts, de la culture et des lettres de la Ville de Gatineau.

Une nouvelle orientation

Comme la programmation pour le début de 2019 était déjà préparée et tous les contrats d’artistes signés, l’équipe du secteur culturel de la Ville veut profiter de ce répit pour réfléchir à l’avenir des deux salles.

On est en train de réfléchir sur le modèle de diffusion , explique M. Mohtashami-Maali.

Est-ce que l’on garde le modèle qu’on avait au départ, avec une direction artistique qui va tout penser? Comment on peut mieux inclure la communauté? Arash Mohtashami-Maali, directeur du Service des arts, de la culture et des lettres de la Ville de Gatineau

Une direction artistique temporaire

Un exemple d’une collaboration plus étroite avec la communauté, c’est l’octroi d’un contrat à Alain St-Jean. Le fondateur de Mixmédiarts, qui oeuvre dans le secteur culturel depuis une vingtaine d’années, agira à titre de directeur artistique temporaire pour la salle Jean-Despréz et pour La Basoche.

Le directeur artistique de la salle Jean-Despréz et du cabaret La Basoche, Alain St-Jean Photo : Radio-Canada

M. St-Jean a six mois, soit la durée de son contrat, pour monter la programmation qui sera lancée à l’automne 2019.

« Mon rôle, là-dedans, ce n’est pas de changer quelque chose qui ne fonctionne pas. Ce n’est vraiment pas le cas. C’est de continuer quelque chose qui fonctionne bien et d’aussi regarder, avec l’équipe en place à la Ville, comment on peut améliorer la programmation et comment on peut amener quelque chose de nouveau », explique le nouveau directeur artistique de la salle Jean-Despréz et de La Basoche.

On veut prendre des risques. Des risques calculés au niveau artistique. On peut se permettre d’essayer des choses. Alain St-Jean, directeur artistique pour la Ville de Gatineau

Un collaborateur franco-ontarien

Alain St-Jean collaborera avec Patrick Bourbonnais, l’ancien directeur artistique du MIFO d'Orléans, pour préparer la programmation de la saison 2019-2020. M. Bourbonnais, qui sera le « bras droit » de M. St-Jean, connaît très bien le secteur culturel franco-ontarien.

Est-ce que ça veut dire que l’on pourrait voir plus d’artistes franco-ontariens en Outaouais?

« La priorité sera toujours Gatineau », répond Alain St-Jean. « Par contre, la particularité de notre région, c’est qu’on traverse la rivière, et il y a plein de Franco-Ontariens de l’autre côté. Souvent, ce sont des Québécois qui sont rendus là aussi », poursuit-il.

M. St-Jean veut mettre beaucoup d’efforts pour dénicher « les talents d’ici ». Selon lui, les artistes locaux sont « hyper importants » et les deux salles ont un rôle à jouer comme tremplin pour les artistes émergents de la région. Seule la formation outaouaise Double Magnum figure actuellement à la programmation de 2019 annoncée jeudi.

« Je pense qu’il faut regarder ça dans son ensemble. Et regarder quelle salle est la meilleure pour chacun des artistes qu’on veut programmer et, ensuite de ça, les mettre aux bons endroits », fait valoir Alain St-Jean.