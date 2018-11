Placer en orbite 40 satellites privés devant recueillir des images et des données sur l'environnement grâce à leurs capteurs hyperspectraux, infrarouges et optiques, et ce, dans à peine trois ans : c'est le projet de la société montréalaise NorthStar Ciel et Terre, dans lequel les gouvernements du Canada et du Québec investissent chacun 13 millions de dollars.