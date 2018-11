Les élus ont rencontré les organismes sportifs et les intervenants concernés par le projet, mardi soir, pour leur annoncer la décision.

Il s'agit d'un changement de cap pour l'administration municipale qui avait soumis une demande d'aide financière, refusée l'an dernier, pour la construction d'un complexe sportif à deux glaces.

Lundi soir, une firme d'architecture a été mandatée pour proposer différents scénarios et évaluer les coûts du remplacement de l'aréna Conrad-Parent.

La Ville croit pouvoir soumettre à nouveau le projet au programme Infrastructure Canada-Québec au cours des prochains mois.

La firme d’architecture retenue doit présenter différentes options au conseil en fonction des besoins exprimés par la Ville. Ensuite, le conseil va faire son choix.

Ce qu'on a dit aux différentes organisations, c'est [qu'il s'agit d'] un projet collectif, on s'attend à ce qu'on le porte collectivement ce projet-là la journée où on va être prêt à le déposer. Réjean Porlier, maire de Sept-Îles

Réjean Porlier, maire de Sept-Îles Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Le maire fait aussi valoir que la demande pour du temps de glace de la part des ligues de hockey mineur change.

De plus en plus, ce qui se dessine, c'est qu'on s'en va vers des ligues scolaires, note Réjean Porlier. Et les ligues scolaires, ça utilise les patinoires davantage le jour, ce qui n'était pas le cas nécessairement avant. Ça vient changer complètement les horaires au niveau de l'utilisation de l'aréna. Donc, on va pouvoir utiliser de façon beaucoup plus optimale les deux arénas qu'on aura à ce moment-là.

Une première demande de subvention pour le projet de nouvel aréna avait obtenu une réponse négative en août.