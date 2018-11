Un texte de Lise Millette

Gazoduq inc. n'a pas encore déterminé le tracé final de son gazoduc et ne compte pas le faire avant d'avoir consulté la population et les acteurs du milieu, incluant les communautés autochtones, les organismes et les élus. Toutefois, sur le plan préliminaire, le projet traverse l'Abitibi-Témiscamingue.

On n'annonce pas un tracé, on annonce le début des consultations. Les gens qui connaissent le mieux le terrain, ce sont ceux qui y vivent, donc on va les inclure dans le processus, jusqu'à l'étape d'opération , affirme le conseiller aux relations avec les communautés pour Gazoduq inc., Julien Neveu-Villeneuve.

La conduite à construire sera d'une longueur d'environ 750 kilomètres, qui se raccordera à une conduite déjà existante. Gazoduq inc. souhaite y faire cheminer les surplus de gaz canadien vers le complexe de liquéfaction d'Énergie Saguenay, qui le transformera en gaz liquide avant de l'acheminer vers l'Europe et l'Asie.

Pour remplacer d'autres sources d'énergies plus polluantes comme le mazout ou le charbon , souligne Julien Neveu-Villneuve.

Selon la documentation déposée par Énergie Saguenay auprès de l'Office national de l'Énergie, le projet de complexe de liquéfaction devrait accueillir jusqu'à 160 navires par année.

De nombreuses consultations prévues

Dans les prochaines semaines, l'entreprise publiera les dates de consultations sur son site Internet. Le porte-parole assure qu'il y aura plusieurs séances en Abitibi-Témiscamingue, dont le territoire sera traversé par cette conduite.

Les consultations se tiendront auprès des communautés locales et celles des Premières nations afin de déterminer où faire passer le gazoduc. Julien Neveu-Villeneuve note que déjà, des zones ont été exclues.

Toute l'élaboration du corridor a été un gros travail avec des experts en environnement et en agriculture pour retirer d'ores et déjà certaines zones, par exemple les zones de protection du caribou forestier sont déjà sorties du corridor , mentionne Julien Neveu-Villeneuve.

Le corridor dans lequel doit être dessiné le tracé exclut également les zones très habitées, le réservoir Gouin, le lac Abitibi, le lac Saint-Jean, les aires protégées et les secteurs comme les ZECS et les pourvoiries.

Gazoduq inc. souhaite amorcer la construction de son gazoduc en 2022 et la mise en service est prévue deux ans plus tard, soit en 2024.