Les feux

Les orages qu’ils annonçaient depuis des jours ne venaient pas et tout brûlait dans les montagnes, les forêts cramaient littéralement, certains animaux sauvages déboulaient dans les rues, affolés, fuyant l’apocalypse. On avait aperçu des cerfs de Virginie et des coyotes courir côte à côte, en panique, et c’était sans parler des ratons laveurs et des porcs-épics qui leur collaient aux fesses. Les esprits s’échauffaient aussi. Les gens devenaient dingues. Il n’était pas rare d’en voir en venir aux coups, pour un oui ou pour un non. Au coin des rues, des hommes et des femmes se tapaient sur la gueule. La peur grondait, grognait, montrait ses crocs, et pourtant le ciel était pur, d’un bleu incroyable en certains endroits, par-delà la fumée des feux. Le soleil brillait comme jamais il ne l’avait fait, je trouvais, il enflammait les cheveux de Séréna, ses cheveux roux emmêlés comme ceux d’une sorcière. Bon Dieu qu’elle était belle! C’était une sorte de miracle, cette fille, la perfection absolue qui m’était tombée dans les bras. Plusieurs disaient qu’elle ressemblait à Jessica Chastain. Je trouvais pour ma part qu’elle était encore plus belle que Jessica Chastain, ce qui m’arrangeait, car c’était bien Séréna qui partageait mon lit depuis une semaine et je n’allais pas m’en plaindre. Ce n’était pas la chaleur qui me rendait fou, c’était le parfum de sa peau.

- Tu crois que ça va cesser? a-t-elle demandé. Cette foutue canicule?

J’ai fait tourner mon verre de bière vide entre mes doigts, j’ai regardé le fleuve qui coulait face à nous, qui s’étirait devant la terrasse, et les îles un peu plus loin, la fumée qui planait sur l’horizon orangé. Des gens mourraient en ville, les plus âgés, les plus fragiles, on pouvait comprendre, problèmes cardiaques, respiratoires, les poumons déjà fragiles qui ne tenaient pas le coup. Les maisons de retraite ne fournissaient pas en air climatisé et les autorités étaient toujours lentes à intervenir. Ça me dégoûtait, ces trucs-là, mais j’essayais de n’en rien laisser paraître. J’ai haussé les épaules.

- Je sais pas, ai-je dit. Ça pourra pas durer éternellement, ou alors ce sera la fin.

- La fin…

Sa voix, comme un murmure. Une pointe d’inquiétude, un pli à peine perceptible sur son front. Je me suis penché par-dessus la table pour l’embrasser, la fraîcheur de ses lèvres me plaisait, c’était une oasis parfaite, doucement sucrée. Séréna m’a souri. Alors que le monde prenait feu, il me semblait que tout était si simple pour une fois. J’ai fait signe au serveur de nous remettre ça, une pinte pour moi, un verre de blanc léger pour elle. Après, on verrait ce qu’on allait faire. Ma jambe blessée me tenait à l’écart, elle me tenait sur la touche. En temps normal, j’aurais pété les plombs d’être là à ne rien faire alors que mes camarades se trouvaient au nord, à plus de deux cents kilomètres, à combattre le plus gros des incendies. Mais il y avait Séréna, ça changeait tout. J’ai tendu le bras pour caresser ses cheveux, replacer une mèche derrière son oreille. Le serveur s’est pointé avec nos verres. À peine venait-il de quitter mon champ de vision que j’ai entendu la collision se produire, à deux coins de rue d’où l'on se trouvait. Un choc violent. Un bruit terrible de tôle et de métal tordus. Séréna a sursauté.

- C’était quoi, ça? a-t-elle demandé.

Je n’ai pas eu le temps de répondre. Les coups de feu ont commencé alors que le silence retombait tout juste. Ça s’est mis à canarder pas mal. J’ai plongé sous la table en entraînant Séréna avec moi, je l’ai protégée avec mon corps.

- Faut se tirer d’ici, ai-je dit, couché par-dessus elle. Faut pas traîner.

Séréna et moi, couchés sous la table située sur la terrasse du bar, apercevions le serveur nous faire signe de ramper vers la porte d’entrée du bar, là où il tentait, accroupi, lui aussi de se protéger contre une balle perdue qui aurait pu l’atteindre durant cet échange de coups de feu qui nous semblait interminable. Tout le long de notre déplacement vers la porte extérieure du bar, je n’ai cessé de protéger Séréna avec mon corps tel que ma formation de pompier me l’avait enseigné, tout en respirant son doux parfum qui me permettait de faire fi de tout danger qui pouvait me guetter.

Arrivés à l’intérieur, nous avions pu nous relever dans le couloir qui menait vers l’arrière et qui était bordé de murs de briques rouges des deux côtés, dont l’un donnait sur le commerce attenant, et l’autre, vitré dans sa partie supérieure, directement sur le comptoir du bar en forme de U où plusieurs bancs et chaises hautes étaient placés tout autour pour asseoir les clients.

« Ici, nous sommes en sécurité », dit alors le serveur d’un ton rassurant. Séréna tremblait de peur, et moi, la douleur à ma jambe me rappelait l’accident qui me l’avait mis dans cet état : un sauvetage en hauteur en tant qu’homme-araignée qui s’était plutôt mal terminé pour moi à l’atterrissage. Je la serrais dans mes bras pour la réconforter en passant ma main dans son cou, sous ses cheveux, pour la caresser tendrement et la calmer du mieux que je l’espérais.

Les coups de feu s’étaient tus et on entendait des voix crier sans pouvoir discerner clairement ce qu’elles prononçaient. Mais que se passait-il donc dans cette ville qui ne cherchait qu’à retrouver le charme et la joie de vivre de ses habitants, quand soudain…

Ce volcan s’était ranimé? Tous les pompiers, paramédicaux et bataillons de l’armée auraient pourtant dû venir à bout des esprits qui s’échauffaient. Mais le mal couvait, autant du côté de la forêt qu’au cœur de la ville. L’Homme laissait impunément sortir au grand jour l’animal en lui.

La porte d’entrée qui s’ouvrit à la volée me tira de ma réflexion. Plus aucun cri provenant de la rue, que cette odeur âpre de sang qui nous a soudain donné un haut-le-cœur. Séréna s’est dégagée de mon étreinte pour se précipiter au secours du malheureux qui venait d’entrer dans le resto-bar.

Si mon instinct de sauveteur était freiné par ma jambe en charpie, celui de ma douce aux cheveux flamboyants s’était rallumé. À cet instant, ses qualités d’infirmière militaire étaient requises, à en juger par l’état de celui qui venait de s’affaler à quelques mètres de nous et qui respirait péniblement, tenant sa poitrine ensanglantée à deux mains.

Séréna dégagea son thorax pour évaluer les soins à prodiguer, mais le serveur vociféra :

— Laissez ce chien crever. Tirons-nous d’ici. Je connais un endroit sûr.

— C’est inhumain, on ne peut pas faire ça! s’objecta Séréna.

— Ce sont eux, les sans-cœur. Depuis qu’ils sont là pour nous aider, on périclite. Moi, je me tire. Choisissez.

Abasourdi par ces propos, j’ai proposé à Séréna de l’aider. Elle m’a supplié du regard.

— Passez devant, on vous suit. Mais on l’emmène avec nous, ai-je répliqué.

Le serveur a soupiré.

— Suivez-moi. Au sous-sol, il y a un passage souterrain…

Je me levai et me dirigeai vers Séréna pour l'aider à transporter l'homme. Elle me fit un signe de la main :

- Non, avec ta jambe il est préférable que tu n'empires pas ton état. Lui, par contre…

Elle dirigea son regard vers le serveur qui comprit le message aussitôt. Tous deux prirent le blessé les bras derrière leur cou et s'engagèrent dans l'escalier menant au sous-sol.

Je fermai la marche et jetai un dernier regard vers la fenêtre. Le paysage au loin me plongeait autant dans un sentiment de peur que de regrets. Je laissai la porte se refermer sur cette vue empreinte de nostalgie avant de la verrouiller et de rejoindre les autres.

Le sous-sol était éclairé par une faible lumière. L’humidité avait envahi l’endroit avec la moisissure qui s’était attaquée aux étagères de bois. Des bouteilles et des boîtes de toutes sortes y étaient entreposées. Le serveur et Séréna déposèrent l’homme sur une chaise.

« Tu peux m’aider avec ces caisses? » me dit le serveur en pointant deux boîtes en bois empilées l’une sur l’autre, devant un mur. Nous les poussâmes de quelques pieds et se dévoila une petite porte. Soudain, derrière nous, Séréna laissa échapper un petit cri étouffé. Je me retournai brusquement et aperçus le blessé qui empoignait le cou de Séréna. Le serveur se précipita sur l’homme, une bouteille à la main, qu’il fracassa sur son crâne. Il lâcha aussitôt prise et perdit connaissance.

Assise sur le sol, Séréna nous regarda sous le choc et ouvrit sa main tremblante pour nous dévoiler un bout de papier avec des notes inscrites.

- C'était dans sa main... lâcha-t-elle en un souffle.

Pendant que le serveur se penchait vers Serena pour l’aider à reprendre ses esprits, je saisis le bout de papier : les mots étaient effacés et rendus illisibles par le sang du blessé.

- Qu’est-ce que c’est? » demanda le serveur.

- Je ne sais pas, il fait trop sombre ici et c’est un peu effacé. Trouvez-moi une torche!

Le serveur, qui connaissait les lieux, ne tarda pas à dénicher une lampe. Serena reprit ses esprits et se redressa pour se pencher sur le papier : « On dirait une formule mathématique et un plan... »

Soudain, un fracas épouvantable ébranla les étages supérieurs.

« La fusillade n’était qu’un début. C’est une explosion! »

Le serveur ouvrit alors soudainement la petite porte qu’il avait dévoilée et nous y poussa, Serena et moi. Il se pencha sur le blessé encore évanoui et le traîna jusqu’à nous.

« Occupez-vous de lui, je vais voir à l’étage ce qu’il se passe. Ce souterrain mène au bâtiment voisin, je vous y rejoindrai. Fuyez, vite! »

Ma jambe me faisait terriblement souffrir, mais j’empoignai le blessé d’un côté et Serena de l’autre et je refermai la porte de bois en chuchotant « Merci, soyez prudent! » au serveur courageux.

Il faisait soudain noir et une odeur de soufre et de sang nous saisit à la gorge…

J’avais judicieusement pris avec moi la lampe-torche. Aidé de Séréna, je déposai le blessé au sol, le temps d’examiner ce tunnel.

- Comment vous appelez-vous, dis-je à l’homme agonisant.

- Ell… Elliot, me susurra-t-il.

Sa voix était masquée par le chaos et l’anarchie à l’étage provoqués par l’assaut qui venait de se produire. Des gens hurlaient, des sirènes assourdissantes résonnaient et un craquement affolant laissait sous-entendre que la bâtisse ne tiendrait plus longtemps.

- Restez avec Séréna, Elliot. Je vais voir si le passage n’est pas détruit.

Je me relevai en boitillant. Éclairant l’étroit chemin, je tentai d’évaluer le danger. Le plafond grinça et du sable s’en détacha, rendant l’air irrespirable, ce qui me fit tousser, ravivant la douleur de ma blessure. Le tunnel semblait faire une dizaine de mètres et au bout se trouvait une échelle fixée au mur qui, selon le serveur, devait nous conduire directement à l’habitation voisine. Je revins sur mes pas aussi vite que mon corps meurtri par l’attaque sauvage me le permit.

Essoufflé, je leur dis :

- Venez, le chemin semble sûr, l’échelle qui conduit au rez-de-chaussée ne sera pas facile à grimper avec nos blessures et il faut encore espérer que la déflagration n’a pas endommagé la sortie. Séréna, es-tu blessée?

- Sonnée, mais ça va, affirma-t-elle, déterminée.

- Bon, d’accord. Aide-moi à le relever. Tu vas devoir monter seule et trouver des secours; avec ma blessure je n’y arriverai pas et lui non plus, dis-je en tentant d’empoigner le bras de notre compagnon d’infortune.

- Prends le papier, Séréna, et donne-le à la police. Je crois qu’il s’agit en fait du plan de l’édifice et des calculs pour des angles de tir ou des trucs du genre…

Alors que je m’effondrai sur le sol, je laissai s’échapper le gémissement que je retenais depuis trop longtemps, celui qui démasqua la gravité de ma blessure, celui qui révéla l’étendue de ma souffrance. Entre mes dents que je serrais fortement, un sifflement transperça l’air vicié du sous-sol. Il se mêlait aux sifflements des balles qui criblaient le ciel au-dessus de nos têtes. La sueur perlait sur mon front et mes yeux se plissaient de douleur. Je n’entendais plus que les battements de mon cœur qui prenaient de plus en plus d’ampleur aux abords du tunnel où je m’étais écroulé.

Séréna… Qui protégerait Séréna si je n’étais plus de ce monde?

Moi qui avais promis à sa mère de veiller sur elle et de ne lui révéler sa véritable identité qu’une fois arrivée à bon port, loin d’ici et du danger omniprésent… Allais-je faillir à toutes ces années de minutieuses préparations? Allais-je tout foutre en l’air pour une simple égratignure? Je baissai les yeux vers mon pull désormais imbibé de sang. Ma jambe était couverte de liquide rougeâtre également. Je maudis ceux qui m’avaient atteint. Ma tête était lourde et mes yeux, pesants. Je me flagellai d’une main au visage. Je ne pouvais succomber à mes blessures. Je devais me battre. Pour elle, pour nous.

Il était impératif que le papier que tenait Séréna trouve refuge entre les mains du capitaine Johnson, mon unique allié, sans quoi, il serait trop tard. Les balles atteindraient sa poitrine et notre pays se verrait anéanti.

Séréna. Elle n’avait que six mois la première fois qu’ils avaient tenté de l’arracher à son berceau. Sa vie n’aura été qu’une succession de fuites, d’échappées et d’abandons. J’aurai attendu vingt et un ans pour la libérer des secrets qui l’entouraient et, si près du but, je devais laisser aller l’emprise et la regarder s’engouffrer seule vers la sortie.

Eliott gît à mes côtés. Il venait de rendre son dernier souffle. Séréna avait disparu de mon champ de vision. J’entendais des pas militaires se rapprocher dangereusement. Je tentais de me lever, faisant violence à mon corps meurtri, mais je demeurais cloué au sol. Ce dernier effort vola l’énergie qu’il me restait. Les bourdonnements envahissaient ma tête et la noirceur m’enveloppait peu à peu.

J’étais humain. J’étais faillible.

Ma respiration se faisait lente et douloureuse. Dans ma bouche, un goût métallique me remplit d’amertume. Mes paupières se fermèrent complètement. Je savais que je sombrais lentement.

C’était la nuit. J’avais froid. Je n’entendais plus la guerre. Combien de lunes avaient traversé le ciel depuis que Séréna était partie?

Je sentis qu’on me soulevait du sol glacial. On me transportait… J’étais vivant. Je devinais le jour se poser sur mon visage. Un coup transperça ma poitrine. C’était violent. L’adrénaline qu’on m’avait injectée me raviva immédiatement. J’ouvris les yeux et l’air emplit mes poumons. Les rayons du soleil m’aveuglèrent. J’avais mal. Comme si le feu m’avait envahi. Des gens s’affairaient autour de moi.

Séréna…

J’essayais de l’interpeller, mais ma gorge était asséchée. Je l’observai remplir les fonctions qui, depuis des années, lui étaient destinées.

Elle se tenait droite sur le char d’assaut non loin de là, sa chevelure fouettant le vent, dirigeant les militaires. À sa droite, le capitaine Johnson la soutenait, hochant la tête d’approbation. Elle revêtait fièrement l’uniforme de sa mère, celui sur lequel était dessinée la constellation représentant la lignée familiale, la même qui était reproduite sur le papier que son frère de sang, Eliott, lui avait remis.

Je détournai la tête. Un amour charnel m’enivra. J’étais humain. J’étais faillible...