Plus tôt cette semaine, Céline Dion a dévoilé cette collection haut de gamme pour les enfants de 0 à 14 ans. Une ligne qui veut éviter les stéréotypes en proposant des couleurs qui ne sont pas le bleu pour les garçons et le rose pour les filles. Les vêtements sont noirs, gris, jaunes.

C’est la première fois que Céline Dion se positionne sur cette question. Elle s’en est expliquée sur les ondes de CNN avec les deux créatrices et cofondatrices de la ligne de vêtements Nununu, qui ont collaboré avec la chanteuse.

Céline Dion a réalisé qu’elle devait laisser ses jumeaux être libres d’aimer ce qu’ils voulaient lors de leur première visite à Disney où ses fils ont préféré les princesses aux personnages superhéros. « Ils voulaient aussi être Minnie Mouse alors que je leur disais : Et Mickey alors ? Et je me suis alors dit que c’était correct, car ils discutaient, ils trouvaient leur voie. »

La chanteuse ajoute qu’elle a élevé ses trois enfants sans stéréotypes en leur laissant le choix d’aimer ce qu’ils voulaient. C’est pour ça qu’elle a décidé de collaborer avec Nununu pour une ligne de vêtement.