Un texte d'Émélie Rivard-Boudreau

En cette période hivernale, du balcon de la pourvoirie l'Auberge du lac Faillon, on aperçoit à l'oeil nu deux bandes blanches se dessiner à travers le couvert forestier.

C'est ce qu'ils ont bûché l'année passée au printemps , indique Violaine Audet, celle qui a été propriétaire de l'Auberge du lac Faillon ces 19 dernières années.

On avait rencontré le ministère en février 2017, puis il nous avait dit qu'il ne devrait pas y avoir de coupes qui dérangent la vue au lac Faillon, se souvient-elle. Mais quand ils ont bûché là au printemps, on a dit « hein? Qu'est-ce que c'est que ça?

Violaine Audet, propriétaire de la pourvoirie l'Auberge du lac Faillon. Photo : Radio-Canada/Émélie Rivard-Boudreau

Néanmoins, Violaine Audet considère que les coupes forestières sont incontournables dans ce secteur et est confiante que le paysage se reboisera rapidement.

Mais ce n'est pas le cas du Valdorien Michael Mirault, propriétaire d'une résidence secondaire au bord du lac. Il s'inquiète de la perte de valeur de sa résidence et déplore que lui et les autres riverains aient perdu leur lieu de promenade en forêt.

Consultation nébuleuse?

Michael Mirault remet aussi en cause les méthodes de consultation du ministère.

Michael Mirault a une résidence secondaire sur la rive du lac Faillon. Photo : gracieuseté

Les avis publics sont faits de façon nébuleuse, à rejoindre le moins de monde possible. Même avoir vu la consultation publique, l'avis était tellement vague que personne n'aurait été faire valoir son point, dénonce-t-il.

Ce n'est pas le seul cas où les méthodes de consultation du ministère ont été remises en cause. Au sein de la table de gestion intégrée des ressources et du territoire, il a souvent été revendiqué, notamment par la municipalité de Senneterre, que le ministère soit plus clair sur ses projets de coupes, particulièrement celles à proximité de résidences.

Il faut que le ministère change sa façon de consulter les gens. Henri Jacob, président de l'Action boréale

Le président de l'Action boréale, Henri Jacob, affirme que son organisme abonde dans le même sens depuis plusieurs années. Quand il y a un nouveau plan de coupe, on va mettre dans l'avis public le numéro de l'unité de gestion, mais si tu n'es pas au courant, même si tu le lis, c'est très très dur à comprendre , dit-il.

La porte-parole du ministère des Forêts, Marie-Ève Lacombe, dit chercher des solutions pour clarifier les avis publics. On travaille pour s'assurer que l'information soit mieux vulgarisée. On va regarder cette année comment on peut avoir un avis public qui est beaucoup plus proche des gens. On va entre autres travailler avec les journaux de quartier , s'engage-t-elle.

Le secteur où la photo de la carte d'assurance maladie a été prise est qualifié de « refuge biologique ». Photo : gracieuseté

Et le paysage de la carte soleil?

Marie-Ève Lacombe tient aussi à rassurer la population. Bien que près des coupes, le paysage de la « carte soleil », la carte d'assurance maladie du Québec, n'a pas été rasé, car ce paysage est protégé par son statut de « refuge biologique ».

Devant le mécontentement des coupes à proximité de ce refuge biologique, le ministère s'est empressé de reboiser le secteur plus rapidement que ce qu'il aurait pris normalement.