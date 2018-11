Le gouvernement annonce du même souffle qu’il n’a eu connaissance d’aucune mort de baleine noire causée par une collision avec un navire dans les eaux canadiennes en 2018.

L’année 2017 avait été particulièrement meurtrière pour l’espèce. Dans le golfe du Saint-Laurent seulement, on avait déploré la mort de 12 baleines. Les collisions avec les navires et l’enchevêtrement dans les cordages de pêche sont deux importantes causes de mortalités pour ces mammifères.

Transports Canada a imposé trois amendes cette année pour le non-respect de la limite de vitesse. Le ministère indique que plusieurs autres cas sont examinés.

Le 28 avril dernier, Transports Canada avait imposé une vitesse maximale de 10 nœuds aux navires de 20 mètres ou plus naviguant dans l’ouest du golfe du Saint-Laurent. Les navires étaient autorisés à circuler à des vitesses normales dans certaines parties des deux voies de navigation au nord et au sud de l’île d’Anticosti, si aucune baleine n’était repérée.

Une baleine noire de l'Atlantique Nord empêtrée dans un cordage de pêche. Photo : Associated Press

La levée de cette limitation de vitesse, jeudi, permettra aux navires de circuler en toute sécurité pendant les mois d’hiver, indique le gouvernement.

Plus tôt ce mois-ci, l’édition 2018 du rapport de l’organisme North Atlantic Right Whale Consortium, analysant des données de 2017, indiquait qu’il ne restait que 411 baleines noires de l’Atlantique Nord, soit 40 de moins que l’année précédente. De ce nombre, 71 sont des femelles reproductrices.