La Commission des jeux de hasard, de l’alcool et du cannabis de l’Alberta a instauré un nouveau système de commande manuelle pour les entreprises, qui doivent obligatoirement s’approvisionner auprès de la province. Dorénavant, tous les lundis, les propriétaires de ces magasins recevront une fiche détaillant les produits de cannabis disponibles. Ils auront 24 heures pour passer leur commande.

Le système « premier arrivé, premier servi » forçait les commerçants à surveiller le site web du gouvernement constamment, afin de passer une commande dès que de nouveaux produits étaient rendus disponibles.

De très nombreux produits de cannabis sont en rupture de stock sur le site fournisseur de la province, ce qui force des magasins à fermer boutique faute de marchandise.

La porte-parole de la commission, Chara Goodings, croit que le nouveau système est plus équitable, car les petits magasins tout comme les grands pourront passer des commandes et la marchandise sera distribuée plus également.

Tout le monde pourra avoir des produits. Nous n’aurons peut-être pas tous les produits ou la quantité qu’ils désirent, mais tout le monde aura quelque chose. Nous voulons nous assurer que tous aient une occasion d’obtenir de la marchandise. Chara Goodings, porte-parole, Commission des jeux de hasard, de l'alcool et du cannabis de l'Alberta

Le propriétaire du magasin Bud Runners Cannabis à Peace River, Nick McGahey, accueille favorablement ce changement. « Nous n’avons pas les ressources humaines pour surveiller le site web comme les grosses chaînes, ni d’entente d'approvisionnement avec les producteurs », souligne-t-il.

Une pénurie qui se prolonge

Soixante-cinq magasins ont obtenu un permis pour vendre du cannabis en Alberta, mais plusieurs n’ont pas pu ouvrir leurs portes en raison des ruptures de stock importantes de produits. Toutes les provinces font face à un problème similaire.

Chara Goodings confirme que le nombre de produits disponibles pour les commerçants est très limité. Les Albertains qui souhaitent acheter du cannabis directement en ligne auprès de la province font également face à une offre très réduite.

La porte-parole affirme que la commission a commandé assez de cannabis auprès des producteurs autorisés pour une période de six mois, mais qu’elle en a reçu beaucoup moins que cela.

Nous avons contacté chaque producteur au Canada pour voir si nous pouvions obtenir même de petites quantités, mais il n’y a rien de disponible. Chara Goodings, porte-parole, Commission des jeux de hasard, de l'alcool et du cannabis de l'Alberta

Le nouveau système de distribution devrait rester en place jusqu’à ce que de plus grandes quantités de produits de cannabis soient disponibles. La Commission des jeux, de l’alcool et du cannabis continue d’octroyer des permis à des magasins, affirmant que les propriétaires sont conscients des pénuries.

« Si plus de producteurs de cannabis obtiennent des permis de Santé Canada et que nous pouvons acheter leurs produits, nous pourrions revenir au processus normal plus vite », souhaite Mme Goodings. Elle affirme toutefois ne pas savoir quand la pénurie pourrait se résorber.