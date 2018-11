Un texte de Mathieu Simard

Le premier ministre Doug Ford et sa ministre de l'Éducation supérieure Merrilee Fullerton rompent ainsi leur promesse d'aller de l'avant avec la création d'université francophone à Toronto.

L'annulation du projet d'université et la transformation du commissariat sont des mesures dissimulées dans l'énoncé économique du ministre provincial des Finances, Victor Fedeli.

Début du graphique (passez à la fin) Une seule petite phrase dans l’énoncé écono : « De plus, un examen plus détaillé de la situation financière de la province a amené le gouvernement à anuler les plans de création d’une nouvelle université de langue française » — Eve Caron (@Eve_SRC) November 15, 2018 Fin du graphique (passez au début)

Actuellement, le gouvernement n'est pas en mesure de chiffrer les économies qu'il réalisera avec ses modifications.

La Loi sur les services en français est modifiée pour transférer les pouvoirs du commissaire aux services en français à l’ombudsman de l'Ontario.

Début du graphique (passez à la fin) Les employés du Commissariat aux services en français seront transférés au bureau de l’ombudsman #onrc #onpoli pic.twitter.com/Fg9bYT3R5h — Claudine Brulé (@claudinebrule) 15 November 2018 Fin du graphique (passez au début)

Le Commissariat aux services en français de François Boileau n’existera plus et les enquêtes seront transférées au bureau de l'ombudsman de l'Ontario de Paul Dubé.

Début du graphique (passez à la fin) Le Commissaire @BoileauF veut prendre connaissance de tous les détails de l'énoncé économique concernant le @CSFontario avant de commenter l'abolition de son poste. Il va commenter « probablement demain » #icion #onfr — Natasha MacDonald-Dupuis (@NatashaCBC_RC) November 15, 2018 Fin du graphique (passez au début)

Le Commissariat aux services en français n'est pas la seule victime des compressions du gouvernement de Doug Ford.

Le nombre de commissaires indépendants qui relèvent de l'Assemblée législative et non du gouvernement passera de neuf à six d'ici le 1er mai 2019.

Ces postes de fonctionnaires jouissent d'une indépendance politique qui s'apparente à celle du vérificateur général.

En plus du poste de commissaire aux services en français, le couperet tombe pour le commissaire à l'Environnement et l'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes de l'Ontario.

Leurs mandats seront récupérés soit par le vérificateur général soit par l'ombudsman de la province.

D'autres mesures d'austérité seront mises en oeuvre dans le milieu de l'éducation pour réduire les dépenses dans ce secteur.

La province avait déjà annoncé, en fin octobre, qu'elle ne financerait pas l'agrandissement de trois campus universitaires dans la grande région de Toronto.

Vives réactions au sein de la communauté franco-ontarienne

Le commissaire aux services en français de l'Ontario, François Boileau, est déçu et attristé par la nouvelle de jeudi.

« Je pensais avoir atteint l’indépendance d’un poste devant l’Assemblée législative. J’aurais aimé qu’il y ait un débat à l’Assemblée législative sur cette question. Donc de voir une annonce dans un énoncé économique, c’est un peu décevant [dans la manière dont ça l'a été fait] », dit M. Boileau.

J’ai pleine confiance en Paul Dubé et son équipe. Paul Dubé est un excellent ombudsman. Il fera un super travail, mais il a beaucoup de travail à faire. François Boileau, commissaire aux services en français de l'Ontario

« Paul Dubé va avoir tout ça à faire alors c’est un gros chapeau, c’est beaucoup de responsabilités sur les épaules d’un seul bureau. Ce que j’entends, c’est qu’il n’y aurait pas de suppression de postes à part peut-être le mien. Donc pour moi c’est ma priorité, c’est ma bataille pour les prochains mois, c’est de m’assurer que le personnel qui est extraordinairement dévoué et compétent soit transféré au bureau de l’ombudsman », ajoute-t-il.

Le Commissariat aux services en français : 14 employés dont celui du commissaire aux services en français

Budget annuel : environ 2,9 millions de dollars

« On est surpris jusqu'à un certain point », dit le député néo-démocrate, Gilles Bisson.

C'est très problématique pour notre communauté. Il s'en fou des francophones. Il ne reflète pas l'Ontario d'aujourd'hui. C'est un gouvernement antifrancophone. Gilles Bisson, député néo-démocrate, Gilles Bisson

Diminution du déficit

Depuis son arrivée au pouvoir en juin, le gouvernement de Doug Ford affirme avoir déjà réalisé des économies de 3,2 milliards de dollars en réduisant ses dépenses.

Cependant, la province se prive de revenus en raison, notamment, de l'annulation de hausses d'impôts prévues par les libéraux et avec le retrait de la bourse du carbone.

La province chiffre maintenant le déficit de la province pour l'année en cours à 14,5 milliards, une diminution comparativement aux 15 milliards initialement évoqués.

Réduction d'impôts

Comme promis, le gouvernement accorde une réduction d'impôt aux travailleurs qui gagnent le salaire minimum.

L'allègement pourra atteindre 850 $ pour une personne seule et 1 700 $ pour un couple.

Environ 1,1 million d'Ontariens devraient bénéficier de cette nouvelle mesure.