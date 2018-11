Un texte de Yannick Bergeron

« Le tribunal doit s'assurer que l'entente est juste et équitable pour l'ensemble des personnes touchées », a averti le juge Clément Samson au début de l'audience visant à entériner l'entente.

La Santé publique, la CSQ et les autres défendeurs se sont engagés à verser 7,5 millions de dollars aux quelque 200 victimes de l'épisode de légionellose dans le quartier St-Roch en 2012.

De ce montant, il faudra réduire 39 % en frais d'avocats, d'administration et de justice, ce qui laisse un peu plus de 4,5 millions aux victimes.

« 39 % ? », a insisté, les yeux ronds, le juge Samson en se calant dans son siège.

« C'est malade ! », a-t-on entendu en provenance de la salle d'audience, où une cinquantaine de citoyens assistent à l'audience.

Le juge aurait souhaité une plus grande transparence dans l'entente intervenue.

« C'est plus facile pour les gens de voir un montant net », s'est défendu Me Jean-Pierre Ménard qui pilote le recours collectif au nom des victimes.

La fille d'un homme qui est mort après avoir contracté la bactérie est sortie en colère de la salle d'audience, en décriant les frais d'honoraires.

Indemnisations

L'entente, si elle est acceptée par le tribunal, prévoit différentes catégories d'indemnisations.

Les proches des 14 personnes qui ont succombé à la légionellose vont recevoir les montants les plus élevés.

La succession d'un défunt pourrait toucher jusqu'à 75 000 $.

Les conjoints des personnes décédées recevront jusqu'à 50 000 $ supplémentaire.

D'autres sommes sont prévues pour les enfants et les petits-enfants des victimes.

« Plus les gens ont subi des dommages, plus ils sont indemnisés », a souligné l'avocat des victimes, Me Jean-Pierre Ménard.

Au moins 36 personnes demeurent affectées d'une incapacité permanente.

Elles se partageront 1,3 million de dollars, jusqu'à concurrence de 50 000 $ par personne.

Pour l'instant, 194 personnes ont communiqué avec le bureau Ménard, Martin Avocats pour s'inscrire au recours.

Si les montants prévus à l'entente ne sont pas tous distribués, les surplus seront redistribués aux victimes et leur proche au prorata.