Cette découverte a été rapportée par le quotidien Asahi Shimbun, que M. Watanabe a contacté après avoir lu un livre sur l'histoire d'Oswald le lapin chanceux. Ce personnage aux longues oreilles et petit nez noir tout rond a été créé par Disney dans les années 1920. Après en avoir perdu les droits, Disney a créé Mickey Mouse pour le remplacer.

Le livre que lisait M. Watanabe racontait que sept des 26 courts métrages d'Oswald avaient été perdus et il a alors pensé à son achat de jeunesse. Le rouleau, qui lui avait coûté que 500 yens, soit près de 6 dollars canadiens au cours actuel, était étiqueté en japonais Mickey Manga Spide (Mickey dessin animé rapide en français).

Datant de 1928, ce court métrage de quelque deux minutes, réalisé en 16mm, raconte l'histoire d'un chien policier qui pourchasse Oswald et sa petite amie à moto. Alors que le trio file à travers routes et vallées, les personnages et leurs véhicules, comme s'ils étaient élastiques, se distendent et rétrécissent, une technique que l'on retrouve souvent dans les films de Disney.

Le journal Asahi Shimbun a alors contacté l'auteur du livre et les archives de Walt Disney. C’est ainsi qu’il a pu être confirmé qu'il s'agissait bien de l'un des films manquants, dont le titre d'origine est Neck 'n' Neck. « Nous sommes absolument ravis d'apprendre qu'un exemplaire du film perdu existe », a déclaré Becky Cline, qui dirige les archives, au média japonais.

Les droits d’Oswald ont été rachetés par Disney en 2006.

En tant que fan de Disney depuis de nombreuses années, je suis heureux d'avoir pu jouer un rôle dans cette découverte. Yasushi Watanabe

M. Watanabe, historien chercheur spécialisé dans l'animation, est aujourd’hui âgé de 84 ans.

Le court métrage se trouve désormais aux archives Kobe Planet Film, un des plus grands centres privé de collections de films au Japon. Un autre film montrant 50 secondes de la même animation a aussi été découvert au Toy Film Museum de Kyoto, précise le journal.