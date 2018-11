Un texte de Marie-Christine Rioux d'après les informations de Patrick Bergeron

Il y a plusieurs mois, la direction de la Société d'économie mixte en énergie renouvelable (SÉMER) a offert la possibilité à différents partenaires, dont des MRC de la région, de devenir actionnaires de l'usine lorsqu'elle sera opérationnelle.

Selon le préfet de la MRC de Kamouraska, Yvon Soucy, le SÉMER offrait alors de libérer 15 % des actions pour cinq MRC des environs.

Pour les encourager [les MRC] à être clientes de l'usine. C'était comme un incitatif , affirme le préfet.

Pour la MRC du Kamouraska, l'offre initiale de la SÉMER était de l'ordre de 3 %.

Par contre Yvon Soucy croit que sa MRC pourrait se porter acquéreuse de plus d'actions lorsque l'usine sera en fonction.