Pour David Saint-Jacques, qui s’envolera de la Russie vers la Station spatiale internationale le 19 décembre, l’avenir de l’humanité passe par l’exploration spatiale.

C’est entre autres pourquoi il assure qu’il tentera le plus possible d’être actif sur les réseaux sociaux lors de son séjour.

« On ne peut pas garder ça pour soi une expérience comme ça. Je vais essayer d’amener le plus de gens possible à bord virtuellement », a-t-il affirmé à Tamara Altéresco.

Par ailleurs, la perspective de passer Noël sans sa famille ne semble pas lui faire peur.

Il croit qu’il trouvera des cadeaux dans ses bagages, qui ont déjà été envoyés dans la thermosphère.

Par ailleurs, il sera accompagné d’un animal en peluche choisi par ses trois enfants.

« Un petit toutou qu’on suspend au bout d’une corde dans la capsule Soyouz. Il est suspendu au bout de sa corde pendant l’ascension et quand on arrête les moteurs et qu’on est en orbite, il se met à flotter. C’est une vieille tradition des cosmonautes », explique-t-il.