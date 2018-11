Texte et vidéo de Denis Chamberland

Ce sont de vieux couvercles de barils, de la ferraille abandonnée et de l’étain qui servent habituellement de canevas aux oeuvres de Candace Lipischak.

J’aime incorporer ou raconter une histoire dans les pièces, quelque chose qui a affaire avec le matériel même, avec la corrosion, la terre, l’évolution, la pollution, l’environnement.

Candace Lipischak Photo : Candace Lipischak

Autodidacte, Candace Lipischak a développé au cours des dernières années un style qui lui est propre.

Je considère mon art un peu outsider, ou de l’art brut. Candace Lipischak, artiste multidisciplinaire

Oeuvre de Candace Lipischak d'Otterburn au Manitoba Photo : Candace Lipischak

Ses bijoux, eux, sont faits à partir de bois de cervidés que lui donnent des chasseurs.

C’est une façon pour moi d’avoir l’esprit de l’animal encore vivant dans les pièces que je crée.

Candace Lipischak s’inspire de sa culture métisse, de la nature, des animaux et les oiseaux pour créer ses bijoux.

Bijoux en bois de cervidé, créé par l'artiste Candace Lipischak d'Otterburn au Manitoba Photo : Candace Lipischak

Au-delà des bijoux et des œuvres d’art d’objets recyclés, Candace Lipischak a conçu une petite ligne de T-shirts à l’empreinte métisse.

D’ici peu, me dévoile-t-elle avec enthousiasme, « je vais faire un lancement de mon propre brand pour mes T-shirts. »

Amalgamer ses passions offre à Candace Lipischak une flexibilité de temps et d’esprit.

Je pense que ça aide à la créativité, on joue de la batterie, on pense à autre chose, on pense aux rythmes, on nourrit son âme et après ça on retourne à une autre chose.