Un texte de Boualem Hadjouti

Il y a quelques jours, l'Association des aidants naturels de Val-d'Or déplorait la perte de sa subvention qui lui permettait d'offrir le service de répit à ses clients. La directrice générale de l'Appui, Marie-Claude Lacombe, explique que l'association de Val-d'Or n'a pas atteint les objectifs pour pouvoir garder sa subvention.

Malheureusement, avec l'Association des aidants naturels de Val-d'Or, pour leur groupe de répit, on a travaillé de longue date avec eux pour réussir à trouver de la clientèle, à les mobiliser et attirer des proches aidants et malheureusement, ils n'atteignaient pas leurs objectifs, donc on a dû cesser la subvention, a-t-elle expliqué. C'est malheureux, mais en même temps, l'Association peut déposer un nouveau projet au prochain appel et si ça répond aux critères de qualité et de performance, on va les refinancer, ça va nous faire plaisir.

Par ailleurs, l'Appui rappelle qu'elle vient en aide à une douzaine d'organismes de la région qui gèrent 25 projets de répit ou de soutien psychosocial. L'ensemble des projets coutent près de 400 000 $ par année. Marie-Claude Lacombe lance un nouvel appel aux organismes de la région qui veulent déposer des projets pour faire la promotion du rôle de proche aidant.

Et pour cause, il y a à peu près un quart de la population qui est proche aidant qui s'occupe d'un aîné et les gens ne se reconnaissent pas généralement , dit Marie-Claude Lacombe.

On dit moi j'aide mon père, ma mère et ma grand-mère c'est normal, par contre c'est des gens qui vont peut-être avoir des besoins dans le futur, donc on veut les sensibiliser et ouvrir leurs antennes à cette situation-là , explique-t-elle.

La campagne de sensibilisation sera lancée en janvier prochain.