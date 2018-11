Plus tôt cette semaine, la GRC du district de Kings, dans la vallée d’Annapolis, a répondu à une plainte concernant plusieurs comptes de médias sociaux.

L'enquête préliminaire a révélé qu'une personne avait eu accès aux comptes de médias sociaux de plusieurs jeunes femmes, toutes mineures.

La plate-forme de média social impliquée dans ces incidents est Snapchat.

Photos et vidéos provocantes

Afin de reprendre le contrôle de leurs comptes, on demandait aux victimes de fournir des photos et vidéos provocantes. On leur demandait aussi de fournir les mots de passe des comptes de réseaux sociaux de leurs amies.

Si la victime refusait, l'escroc menaçait de diffuser du contenu explicite récolté dans ses comptes.

Le but pour nous, est de savoir s’il y a d’autres victimes, et s’il y en a ailleurs en Nouvelle-Écosse , affirme la caporale Jennifer Clarke de la GRC.

Elle ne peut préciser exactement combien de jeunes femmes ont été visées ni si du matériel explicite a été distribué, dans le but de protéger l'identité des victimes.

La GRC demande à toute personne touchée par un stratagème similaire de se manifester pour faire avancer son enquête.

La caporale Clarke précise que la nature de ces tentatives d'extorsion fait en sorte qu'il est difficile de savoir quand elles ont commencé et combien de personnes en ont été victimes, puisque celles-ci peuvent éprouver de la honte à en parler.

Elle tient à les rassurer. Nos enquêteurs sont des professionnels, évidemment, et ils comprennent que c'est incroyablement embarrassant, mais vous devez nous contacter si vous avez été victime de cela. Nous avons besoin d'information pour nous aider à identifier qui est derrière tout cela et à y mettre un terme.

Les parents et tuteurs sont également encouragés à parler à leurs enfants de ce qu'ils partagent en ligne, des risques qu'ils encourent et de la façon de se protéger.