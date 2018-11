En son temps, Alfred Hitchcock avait choisi Laurence Olivier et Joan Fontaine pour jouer monsieur et madame de Winter. Les deux acteurs avaient été nommés aux Oscars pour leurs performances dans le thriller.

Joan Fontaine dans Rebecca d'Alfred Hitchcock Photo : 20th Century Fox

Comme pour le long métrage de 1940, la nouvelle version se basera sur le roman de Daphné du Maurier, paru en 1938.

Après une rencontre et un mariage en France, les nouveaux époux de Winter partent vivre dans le château anglais où l’homme a habité avec sa première femme, Rebecca. Sur place, la nouvelle maîtresse de maison fait la connaissance d’un personnel hostile, vivant dans le souvenir de la défunte, tandis que surviennent des événements de plus en plus angoissants.

Alfred Hitchcock en 1966 Photo : Getty Images/Peter Dunne

Le long métrage sera réalisé par Ben Wheatley, connu notamment pour Gratte-ciel (High Rise).

Le nouveau Rebecca devrait entrer en production au printemps 2019, mais aucune date n’a encore été annoncée pour sa sortie sur Netflix.