Les corps des trois personnes ont été découverts le matin du 4 novembre 2018, près du territoire de la Première Nation Oneida of The Thames, dans le Sud-Ouest de l'Ontario

Les deux autres victimes sont Alan Grant Porter, 33 ans, et Michael Shane Jamieson, 31 ans.

Les trois victimes étaient toutes membres des Six Nations de la rivière Grand, une communauté autochtone près de Brantford.

Selon son avis de décès, Trudy Miller est décédée le 2 novembre. La police n'a toutefois pas commenté le décalage entre la date de décès de la victime et le jour où son corps a été retrouvé.

La police a aussi mentionné que la camionnette grise dans laquelle les victimes ont été découvertes était volée.

De gauche à droite : Trevor Miller, frère d'une victime, Jock Hill, proche de la famille Porter, Sherri-Lyn Hill Pierce, représentante de Six Nations, Darren Montour, police de Six Nations et Peter Liptrott, inspecteur pour la PPO Photo : Radio-Canada/Floriane Bonneville