« Le prix Sobey pour les arts est un immense encouragement à continuer à produire des œuvres qui nous incitent à jeter un regard neuf sur la société et sur son passé tout en imaginant d’infinies possibilités. Grâce à ce prix, je pourrai créer les conditions propices pour me consacrer encore plus intensément à ma pratique et l’amener plus loin dans les prochaines années », a déclaré l'Ontarienne de 40 ans lorsqu’elle a reçu son prix au Musée des beaux-arts du Canada, à Ottawa, mercredi soir.

Kapwani Kiwanga vit et travaille à Paris. Ses œuvres combinent plusieurs techniques des arts visuels, de la performance et des sciences sociales.

Les quatre autres finalistes étaient Jordan Bennett (région Atlantique), Jon Rafman (Québec), Joi T. Arcand (Prairies et Nord) et Jeneen Frei Njootli (Côte Ouest et du Yukon). Chacun recevra une bourse de 25 000 $.

Le Prix Sobey pour les arts vise la promotion de nouveaux talents en art contemporain canadien, en plus d’offrir à ces artistes un soutien financier pour développer leur pratique et se faire mieux connaître à l’échelle internationale.

Une exposition présentant le travail des cinq finalistes est à l’affiche du Musée des beaux-arts du Canada jusqu’au 10 février 2019.