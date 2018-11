Déjà présents dans plusieurs villes ontariennes, ces cliniques, appelées en anglais Rapid Addiction Medicine Clinics (RAAM), intègrent des services médicaux rapides pour traiter la dépendance aux opioïdes et à l'alcool, en plus de fournir des services psychologiques et des conseils de la part de travailleurs sociaux.

La première clinique RAAM a vu le jour à Sarnia, en Ontario, en 2016. Aujourd'hui, plus de 50 sites du genre existent à travers la province.

C'est un avancement incroyable , selon le Dr Del Donald, celui qui gère la clinique Bluwater RAAM de Sarnia.

Selon le médecin, ces centres de traitements sont faits pour ressembler à des restaurants, pour que les patients se sentent à l'aise.

Ceux-ci peuvent entrer et sortir de la clinique comme ils le veulent et voir un médecin sans prendre de rendez-vous , affirme le Dr Donald.

Durant les consultations, le médecin parle des différents types de médicaments que les patients peuvent prendre pour remplacer les drogues ou l'alcool qu'ils consomment.

Souvent, ces médicaments sont le buprénorphine ou la méthadone.

Windsor est en retard

Le Dr Tony Hammer est spécialisé dans le traitement des dépendances à la clinique Erie-St.Clair. Selon lui, si Windsor n'a pas encore ce type de clinique sur son territoire, c'est en raison des nombreuses barrières administratives.

Le traitement des dépendances n'est pas bien organisé ici , dit-il.

Selon lui, il y a un manque de communication entre les hôpitaux, qui s'occupent des aspects de santé physique, et les services communautaires,qui se chargent de la qualité de vie des patients.

Nous avons besoin d'un organisme qui pourvoit aux deux besoins et exerce une autorité sur les hôpitaux et les services communautaires , affirme le médecin.

De son côté, le Bureau de santé publique de Windsor-Essex note que l'ouverture d'un tel service est essentielle.

Il s’agit d’un service crucial pour les personnes qui présentent une dépendance aux opioïdes , peut-on lire dans un communiqué diffusé le 15 novembre.

Le RLISS affirme qu'une clinique RAAM verra le jour à Windsor dès que le long processus de recrutement des partenaires sera terminé.