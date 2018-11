Un texte de Bernard Barbeau

C’est environ 7 % des eaux usées de l'agglomération de Longueuil, soit ceux qui passent normalement par la station de pompage Lafrance pour se rendre Centre d'épuration Rive-Sud (CERS), sur l'île Charron, qui se retrouveront dans le fleuve pendant les huit jours que durera l’opération.

La Ville avise les citoyens d’éviter tout contact avec l’eau du Saint-Laurent pendant ce temps. En cas de contact, il faut laver la zone touchée avec du savon. Et si des symptômes apparaissent, communiquer avec Info-Santé (811). Il ne devrait y avoir aucun impact sur l’eau potable, mais les citoyens et les entreprises desservis par la station de pompage Lafrance, dans les quartiers situés de chaque côté de l’autoroute Jean-Lesage (A-20), sont invités à limiter leur consommation d’eau le plus possible.

Les citoyens et entreprises dans la zone rose sont invités à limiter leur consommation d'eau. Photo : Ville de Longueuil

Comme Radio-Canada l'avait rapporté il y a deux semaines, l’opération doit permettre à la municipalité de poursuivre des travaux sous-marins, amorcés à la fin octobre, visant à remplacer deux sections endommagées de la conduite d'eaux usées de la station. Cette dernière devait donc être arrêtée, forçant la Ville à envoyer ses eaux usées ailleurs.

Afin de minimiser les impacts de ce rejet, les travaux seront réalisés 24 heures sur 24.

Et ce n’est pas un hasard si l’opération a lieu maintenant, explique Louis-Pascal Cyr, porte-parole de la Ville de Longueuil.

C’est le moment où les impacts négatifs liés à un rejet d’eaux usées sont au minimum. Louis-Pascal Cyr, porte-parole de la Ville de Longueuil

« Premièrement, le débit du fleuve est beaucoup plus grand – le niveau du fleuve est plus haut –, ce qui permet une meilleure dilution en aval. Également, il n’y a pas d’activités nautiques ou de plaisanciers sur le fleuve. Et, pour ce qui est de la faune aquatique, on n’est pas en période de reproduction, alors l’impact, de ce côté-là également, est minimal », fait-il valoir.

La municipalité dit avoir obtenu l'autorisation des gouvernements et s’être assurée de respecter les normes environnementales et fauniques.

Elle procédera à des analyses de l'eau à 20 points d'échantillonnage, tout au long du processus, mais la plupart des déchets seront retenus dans le puits de pompage, souligne-t-elle.

La Ville a aussi installé une barrière flottante au point de rejet et s’est engagée à faire inspecter les berges avant, pendant et après les travaux. Aussi, un nettoyage aura lieu au terme de l’opération si nécessaire.

Longueuil souligne qu'il s'agit d'un déversement beaucoup moins important que celui effectué par la Ville de Montréal en 2015. L’administration de Denis Coderre avait alors autorisé le rejet près de 5 milliards de litres d'eaux usées dans le fleuve.

La municipalité de Shawinigan procède elle aussi à partir d’aujourd’hui au déversement de millions de litres d'eaux usées dans les rivières Shawinigan et Saint-Maurice afin de réaliser des travaux.