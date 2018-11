Cette caméra est l'une de celles de l'école Rankin School of the Narrows, à Iona, qui diffusaient en direct ses images sur Internet, l'an dernier, parce que personne n'avait pas défini de mot de passe pour accéder à ses données.

Il s'agit d'une collecte d'informations personnelles non autorisée. Ça contrevient à la loi , affirme la commissaire à l'information et à la protection de la vie privée, Catherine Tully. Le site Insecam.org, enregistré en Russie, a eu accès à la caméra et a diffusé en temps réel les images de l'entrée des toilettes des garçons, jusqu'en mai 2017.

Le Centre régional d'éducation du Cap-Breton-Victoria n'a pas désiré commenter le dossier. Cependant, par courriel, sa porte-parole, Michelle MacLeod, a indiqué que le centre avait renforcé ses mesures de sécurité, développé de nouvelles politiques sur la protection des renseignements personnels et amélioré la formation de ses employés sur le sujet.

Nous nous sommes engagés à protéger les informations personnelles de tous, en assumant notre responsabilité de garantir la sécurité des élèves et des employés , écrit-elle.

Les images ne sont peut-être plus diffusées sur le web, mais Catherine Tully se demande pourquoi il est pertinent de diriger une caméra vers l'entrée des toilettes. Montrer les allées et venues d'enfants aux toilettes, pour moi, c'est délicat , dit Mme Tully.

La commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Nouvelle-Écosse, Catherine Tully. Photo : Radio-Canada/CBC

La commissaire avait recommandé d'enlever cette caméra en octobre 2017, mais les autorités scolaires l'ont plutôt orientée pour qu'elle cadre aussi l'entrée de la toilette des filles. C'était déjà un problème et on l'a empiré , dit Catherine Tully.

Les recommandations de la commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Nouvelle-Écosse ne sont pas contraignantes, contrairement à ce qui se fait au Québec, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique et à l'Île-du-Prince-Édouard. Catherine Tully croit que ce dossier est un exemple des raisons pour lesquelles la loi doit changer.