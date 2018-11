« Cet Appareil Baisse Votre Consommation De Carburant Jusqu'à 30% ⛽ Les grandes compagnies pétrolières ne veulent pas vous voir découvrir ce nouvel appareil économiseur de carburant (sic) », peut-on lire dans une publication qui circule présentement au Québec sur Facebook. Elle est accompagnée d'une vidéo regardée près de 170 000 fois. Nous n'incluons pas la publication en question, puisqu'elle contient un lien vers un site potentiellement frauduleux.

Capture d'écran de la vidéo qui circule. Photo : Capture d'écran - Facebook

« Cet étudiant s'est fait viré de l'Université de Montréal pour avoir inventé un appareil économisateur de carburant (sic) , affirme-t-on. Une fois ses recherches publiées, il a été expulsé de Montréal », écrit-on.

Oui, oui, vous avez bien lu : expulsé de Montréal.

Capture d'écran de la vidéo promotionnelle d'EcoFuel. Photo : Capture d'écran - Facebook

La vidéo fait défiler des supposées citations de Mathieu Bertrand, l'étudiant en question. Musique dramatique à l'appui, il explique avoir reçu une lettre de l'université l'ordonnant de quitter et que « l'ordre venait d'en haut ». Il aurait ensuite été escorté par des agents de sécurité. Rien de moins.

« Mathieu » poursuit en expliquant que le gouvernement et les pétrolières cherchent à cacher son invention. « La Terre commence à être à court de pétrole, mais ils s'en fichent », plaide-t-il.

La vidéo contient de la musique dramatique digne du dénouement d'un film d'action. Photo : Capture d'écran - Facebook

Mais - miracle! - après moult rebondissements (la vidéo dure près de six minutes), Mathieu a réussit à terminer ses recherches et mettre au point son dispositif. Il a fondé une entreprises, EcoFuel, pour le mettre sur le marché. Heureusement, vous pouvez maintenant l'acheter en ligne. Faites vite, « avant qu'il ne soit banni »!

Tout est là pour assurer un succès viral : une histoire inspirante, un jeune génie qui change le monde, une dose de conspiration, un soupçon d'environnementalisme, la promesse de sauver de l'argent... ce sont tous des clichés dans le monde des fausses nouvelles.

Vous avez bien deviné, Mathieu n'existe pas. J'ai pu trouver des histoires identiques dans plusieurs pays, dont le Brésil, l'Allemagne, la Norvège, l'Israël, l'Autriche, l'Espagne, le Japon et j'en passe.

Par exemple, la même vidéo existe en espagnol, où « Mathieu Bertrand » s'appelle « Felipe Morales » et où on affirme qu'il a été expulsé de l'Université nationale autonome du Mexique (UNAM).

Comparaison entre les versions de la vidéo qui circulent au Mexique (gauche) et au Québec (droite). Photo : Capture d'écran - Facebook

Jeudi midi, l'Université de Montréal a dénoncé la fausse nouvelle sur sa page Faacebook.

Un stratagème de vente frauduleux

La publication inclut un lien vers un site web où on demande à l'internaute de choisir le type de carburant qui convient à son véhicule. Lorsque l'on clique, le site web nous redirrige vers le site web d'Ecofuel, où on peut acheter le dispositif en question.

C'est un cas classique de marketing d'affiliation frauduleux, un nouveau fléau du web. Vous pouvez trouver une explication assez complète du phénomène ici. Pour en faire une histoire courte, le marketing d'affiliation permet à des gens malhonnêtes de gagner beaucoup d'argent en misant sur la crédulité des internautes. Plus le mensonge est énorme, plus c'est payant.

Comment fonctionne le marketing d'affiliation? - Un vendeur veut vendre un produit ou un service sur le web. Il conclut des ententes avec des partenaires affiliés pour l'aider à en faire la promotion. - Le partenaire affilié envoie des internautes vers le site du vendeur et les encourage à acheter son produit. Il peut le faire à l'aide de son réseau social ou d'articles sur un site web, par exemple. - Selon l'entente entre le vendeur et le partenaire affilié, ce dernier empoche un certain montant chaque fois qu'un internaute qu'il a redirigé vers le site de vendeur effectue un achat. - Contrairement à ce qui se passe pour la plupart des publicités que vous voyez sur le web, l'annonceur ne gagne pas d'argent si un internaute voit la publicité. Il faut que l'internaute achète le produit.

Dans ce cas-ci, on veut que les internautes croient à l'histoire de Mathieu (ou de Felipe) et qu'ils achètent le dispositif. La fausse histoire sert en quelque sorte de publicité.

D'ailleurs, la vidéo qui est partagée au Québec a circulé grâce à des publicités Facebook. La page Facebook qui a propagé cette histoire, Tech Scan, diffusait jeudi matin pas moins de trois publicités Facebook qui contenaient la vidéo. Il est impossible de savoir combien de gens ont été atteints par cette publicité, ni le budget qui a été alloué à cette campagne.

Le site web rattaché à la page Facebook semble avoir été enregistré depuis la Colombie, selon des données recueillies à l'aide de DomainTools.

Je n'ai pas accès au dispositif, et je ne peux donc pas confirmer qu'il s'agit d'une arnaque. Par contre, des dispositifs semblables existent depuis longtemps, et des tests démontrent qu'ils ne font absolument rien.

De plus, l'histoire ressemble beaucoup à celle du Eco Watt, un dispositif sensé vous aider à économiser de l'électricité. Dans le cadre d'un reportage de La Facture, un ingénieur avait déterminé qu'il ne fonctionnait pas du tout.

Le dispositif lui-même est assez douteux. Mais en plus, on invente une histoire de toutes pièces pour vous le vendre. Pour moi, ça sent l'arnaque.

