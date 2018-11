Un texte de Catherine Allard

Il a l'intention de rester chef de l'opposition officielle jusqu'à ce qu'un nouveau chef soit choisi et demeura député de sa circonscription de Baie-de-Shédiac—Dieppe, afin d'assurer une stabilité dans un contexte de gouvernement minoritaire .

Ça a été un honneur absolu d’avoir été votre premier ministre , déclare Brian Gallant au début du point de presse.

Il a remercié ses collègues, sa conjointe, Karine, ses parents et sa famille, ainsi que les électeurs de sa circonscription et du Nouveau-Brunswick, pour leur appui.

Brian Gallant a fait un retour sur le bilan de son gouvernement, en soulignant qu’il a réussi à atteindre plusieurs objectifs.

Il mentionne notamment la rétention des jeunes dans la province, la création d’emplois, la réduction des impôts pour les petites entreprises, les investissements en infrastructure, le développement du tourisme et des améliorations dans l'accessibilité des études postsecondaires.