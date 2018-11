L’hiver dernier, des camions à usage commercial étaient dans 33 des 35 fermetures importantes de la Coquihalla. Photo : ministère des Transports de la C.-B.

À compter de cette semaine, les camions devront circuler au centre ou à droite, dans les deux directions, entre Box Canyon et Zokios.Le but est de laisser la voie de gauche plus libre pour permettre aux chasse-neige et aux véhicules d’urgence de circuler plus facilement en cas de collision. Cette mesure devrait également permettre une fluidité de la circulation générale.

« Le trajet et la météo peuvent représenter d’énormes défis sur la Coquihalla », explique Mike Lorimer, le directeur de la région Intérieur sud pour le ministère des Transports. Le ministère a choisi de fermer la section connue sous le nom de Snowshed Hill parce que c’est l’endroit qui comporte le plus de défis.

Il s’agit de l’endroit où les conditions pluvieuses se transforment en neige, donc vous devez rouler sur les routes avec les pentes les plus raides, dans les pires conditions météorologiques. Mike Lorimer, ministère des Transports

Une bonne nouvelle pour les déneigeurs

Bob Gilowski du groupe VSA Highway Maintenance, qui s’occupe de l’entretien de l'autoroute, se réjouit de ce nouveau règlement. « Nos chasse-neige sont régulièrement bloqués par des camions dans les trois voies qui n’arrivent pas à monter les pentes, soit à cause des conditions, soit parce qu’ils n’ont pas mis leurs chaînes », constate M. Gilowski.

Les camionneurs qui ne respecteront pas le nouveau règlement pourraient devoir payer une contravention de 121 $ et se retrouver avec deux points d'inaptitude à leur permis de conduire.

Si le projet pilote de Snowshed Hill connaît du succès, il pourrait être étendu dans tout l’Intérieur de la province.