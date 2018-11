Les provinces de l'Ontario (51,5 %) et du Québec (58,6 %) apparaissent comme les plus enthousiastes sur la question. En revanche, l'Alberta (31,1 %) et les provinces des Prairies (35,4 %) sont les plus sceptiques. Au total, 49,8 % des Canadiens se disent favorable à la mise en place d'une taxe carbone.

Le sondage mené par Mainstreet Research montre par ailleurs que 76,1 % des Canadiens reconnaissent que le changement climatique est une réalité et est causé par l'activité humaine.

Ce sentiment est particulièrement fort au Québec qui se démarque avec 84,7 % des gens qui partagent cette opinion. L'Alberta (56,1 %) et les Prairies (66,4 %) se classent en queue de peloton sur cette question.

Le sondage montre également que 58,8 % des Canadiens se disent d'accord avec le fait que le gouvernement doit résoudre la problématique du changement climatique même si l'économie doit en souffrir.

Sur cette question, le Québec arrive en tête avec 77,6 % d'approbation. L'Alberta se montre la plus frileuse avec 34,3 %, suivie de près par les Prairies (44,1 %).

Obligation morale envers les générations futures

Selon une forte majorité de Canadiens (81,6 %), les compagnies privées devraient payer si leurs activités polluent l'environnement.

Le Québec arrive en tête à nouveau sur cette question avec 86,9 % d'opinion favorable. La province de l'Alberta (70,2 %) et les Prairies (75,2 %) ferment la marche.

Deux Canadiens sur trois (66,6 %) estiment qu'il existe une obligation morale envers les générations futures de protéger l'environnement même si cela implique de payer plus d'impôts à court terme.

La Colombie-Britannique arrive en tête avec 71,4 % des personnes qui disent ressentir cette obligation. L'Alberta (50 %) et les Prairies (56,8 %) arrivent en dernier sur cette question.