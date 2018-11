Dévoilée en 2017 au Théâtre national de la Colline (dirigé par Wajdi Mouawad), Tous des oiseaux plonge le spectateur dans une histoire d’amour entre une Arabe et un Juif, empoisonnée par le conflit israélo-palestinien. La pièce, écrite et mise en scène par le Québécois, emmène son public de New York au Proche-Orient, en passant par Berlin.

« Wajdi Mouawad nous a mis K.-O. », a écrit la journaliste de Télérama dans l’un des nombreux éloges des médias français. En France, la création de l'artiste né au Liban a d’ailleurs remporté le Grand Prix de l’Association professionnelle de la critique de théâtre, de musique et de danse.

Du côté de Montréal, Tous des oiseaux sera présentée du 22 au 27 mai au Théâtre Jean-Duceppe à l'occasion du FTA.

Par le passé, Wajdi Mouawad a fait plusieurs fois parler de lui au festival, d’abord en 1997 avec Littoral. En 2003, il y avait présenté Incendies, adaptée ensuite au cinéma par Denis Villeneuve. Plus récemment, en 2010, c’est la quadrilogie Le sang des promesses qui avait tenu l'affiche de l'événement.

Après le FTA, Tous des oiseaux fera également un arrêt par Québec. La pièce sera jouée à la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec le 3 juin.